The Curse, tutto sulla nuova serie TV con Emma Stone

The Curse è uscita da pochi giorni su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q) e sta già stregando gli amanti dell’horror, del paranormale e di capolavori del genere, Rosemary’s Baby in primis.

Scritta da Nathan Fielder e Benny Safdie, è una serie televisiva composta da dieci episodi che racconta di una coppia di house flipper del New Mexico che cerca di avere un figlio ma che dovrà affrontare una terribile maledizione. Fielder è anche il regista e interpreta pure il protagonista maschile.

La serie, co-prodotta da Showtime e A24, ha debuttato in Italia l’11 novembre su Paramount+. Nel cast ci sono la vincitrice dell'Oscar Emma Stone, Nathan Fielder e Benny Safdie nei ruoli principali, affiancati da Barkhad Abdi, Corbin Bernsen e Constance Shulman.

Emma Stone è anche produttrice esecutiva insieme a Dave McCary e Ali Herting tramite la loro casa di produzione Fruit Tree.

Anche Josh Safdie è produttore esecutivo con la sua casa di produzione Elara.



Lo show è disponibile anche nel Regno Unito, in Australia, America Latina, Corea del Sud, Germania, Svizzera e Austria.

La première mondiale al New York Film Festival si è tenuta il 12 ottobre 2023 e già allora questa serie TV aveva fatto molto parlare di sé, lasciando a bocca aperta gli spettatori. In occasione della kermesse newyorkese, si è tenuta la proiezione dei primi tre episodi.



Potete guardare il trailer di The Curse nel video che trovate in fondo a questo articolo.

I creatori sono quelli di serie comedy e film super acclamati

Nathan Fielder ha creato e interpretato due delle serie comedy più acclamate degli ultimi dieci anni: Nathan for You e The Rehearsal. Benny Safdie, insieme al fratello Josh, ha diretto pellicole assai interessanti, film che Alan Sepinwell definisce sull’edizione americana di Rolling Stone come “alcuni dei film più profondamente scomodi degli ultimi anni”, e cita in particolare Diamanti grezzi. L’unione delle forze di questi due geni del piccolo e grande schermo, Fielder e Safdie, non può che portare a grandi cose, come infatti grandi si stanno rivelando a chiunque si sia già goduto The Curse.

Fielder, regista e creatore della serie, interpreta Asher Seigel

Nathan Fielder ha creato la serie, l’ha diretta e fa anche parte del cast. Interpreta Asher Seigel, che, insieme alla moglie Whitney (Emma Stone), gestisce una società di sviluppo immobiliare del New Mexico.

Questa società è molto attenta alla sostenibilità ambientale ed etica, con attenzione particolare all’ecologia e al rispetto delle culture locali. Durante le riprese di un pilot per un reality prodotto da Dougie (Safdie), vecchia conoscenza di Asher (si conoscono e si detestano fin dall’infanzia), emergeranno le crepe nel matrimonio di Asher e Whitney.

Asher intanto offende la figlia di Abshir (Barkhad Abdi), un uomo che occupa abusivamente una proprietà dei Seigel. A quel punto la ragazza offesa lancerà una maledizione contro Asher, il quale inizierà a credere che davvero la sua vita sia stata in qualche modo maledetta.

Tanto materiale intelligente su gentrificazione e appropriazione culturale The Curse è una serie molto intelligente, interessante, non banale, acuta e assolutamente da vedere.

Come fa notare Sepinwell su RS, “c’è anche molto materiale intelligente su gentrificazione, appropriazione culturale e tutte le sfide che s’incontrano nel provare a vivere eticamente”. Ed è così che le “case passive” a impatto climatico zero di Whitneysi rivelano imperfette e soffocanti, tanto quanto il matrimonio dei Seigel.

Una serie televisiva innovativa Si trata di una serie innovativa che esplora il modo in cui una presunta maledizione disturba la relazione di una coppia appena sposata che sta tentando di concepire un figlio. Se già la crisi tra i due è palpabile, il fatto di lavorare assieme e di condividere un nuovo programma dedicato alla ristrutturazione di case non aiuta di certo le cose.



La serie è interpretata da Emma Stone (La LaLand, The Favourite), Fielder (The Rehearsal) e Safdie (Oppenheimer). Tra le guest star figurano il candidato all'Oscar Barkhad Abdi, il candidato all'Emmy Corbin Bernsen e Constance Shulman.



Di seguito potete guardare il trailer di The Curse.

