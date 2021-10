Emma Stone produrrà la serie A Flicker In The Dark

Nuovo impegno all’orizzonte per una delle attrici più amate e popolari di Hollywood. Nelle scorse ore Variety ha annunciato in esclusiva l’avvio della realizzazione della serie basata sul romanzo di debutto di Stacy Willingham .

Emily Jean Stone , questo il nome all’anagrafe, ricoprirà il ruolo di produttrice nella serie A Flicker In The Dark, il cui debutto sul mercato editoriale avverrà nel gennaio del prossimo anno con i diritti ad oggi venduti in diciassette Paesi.

Non ci sono notizie per quanto riguarda i nomi degli attori che faranno parte del cast, la data di inizio delle riprese e il possibile periodo di distribuzione, a questo punto non resta altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.