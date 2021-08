Crudelia, confermato il sequel con Emma Stone

L’attrice statunitense, classe 1988, interpreterà nuovamente Crudelia, stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline

Deadline ha annunciato in esclusiva la realizzazione del nuovo film con protagonista una delle villain più iconiche e popolari nella storia dell’intrattenimento.

Emma Stone è pronta per tornare a indossare nuovamente i panni di Crudelia . Nelle scorse ore il magazine ha confermato la chiusura dell’accordo che vedrà l’attrice ( FOTO ) ancora impegnata nel ruolo con cui ha recentemente ottenuto consensi positivi da parte del pubblico e della critica. Deadline ha annunciato l’avvio della produzione della pellicola svelando anche il ritorno di Craig Gillespie in qualità di regista.

approfondimento

Crudelia, tutti i look di Emma Stone nei panni di Cruella

Nessuna notizia per quanto riguarda il possibile inizio delle riprese, la data di distribuzione o gli attori del cast, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.