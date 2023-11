The Crown 6, tutti i dettagli sull'ultima stagione della serie tv

L’ultimo capitolo dell’epopea televisiva dedicata alla corona inglese arriverà diviso in due parti. I primi quattro episodi sono attesi per il 16 novembre, mentre a dicembre arriverà la seconda parte (gli ultimi sei episodi saranno disponibili dal 14 dicembre). Ecco tutto quello che bisogna sapere sull’ultimo atto dello show creato e principalmente scritto da Peter Morgan

The Crown 6 sta per arrivare: mancano solo dieci giorni alla messa in onda dei primi episodi dell’ultima stagione della serie televisiva creata e principalmente scritta da Peter Morgan.



Il capitolo finale dell’epopea televisiva dedicata alla corona inglese arriverà diviso in due parti. I primi quattro episodi sono attesi per il 16 novembre, mentre a dicembre arriverà la seconda parte composta da sei episodi, per un totale di dieci episodi (gli ultimi sei episodi saranno disponibili dal 14 dicembre).

La sesta stagione approderà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ecco tutto quello che bisogna sapere di questi ultimi dieci episodi che chiuderanno un dramma storico amato dal pubblico di ogni età.

Accanto all’attrice Imelda Staunton, interprete della Regina Elisabetta II nella maturità, torneranno a interpretare il ruolo della sovrana anche Claire Foy e Olivia Colman, ossia le attrici che le avevano dato il volto alla sovrana britannica nelle precedenti stagioni.

La prima parte dell’ultima stagione, rappresentata dai primi quattro episodi in arrivo il prossimo 16 novembre, si concentrerà su Elizabeth Debicki, l’attrice che riprenderà il ruolo della principessa Diana e che vedremo fino al tragico epilogo, ossia la morte avvenuta nel 1997. La sesta stagione racconterà la relazione tra lei e Dodi Fayed (interpretato da Khalid Abdalla), ripercorrendone la storia fino al tragico incidente a Parigi.

Dopo di che il focus si concentrerà sul giovane principe William (interpretato da Rufus Kampa). Lo vedremo nel tentativo di integrarsi nella vita all’Eton College, dove conoscerà Kate (impersonata da Meg Bellamy).



Potete guardare il trailer ufficiale della prima parte di The Crown 6 nel video che trovate in fondo a questo articolo.