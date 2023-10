Diretta da Paolo Genovese e tratta dall’omonimo bestseller di Stefania Auci, la serie ha debuttato il 25 ottobre su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Scopriamo assieme i personaggi: da Vincenzo Florio (interpretato da Michele Riondino) a Giulia Portalupi (alias Miriam Leone) fino a Giuseppina Saffiotti (interpretata da Ester Pantano da giovane e da Daniela Finocchiaro nella maturità)

I Leoni di Sicilia, la saga familiare diretta da Paolo Genovese e tratta dall’omonimo bestseller di Stefania Auci, ha debuttato il 25 ottobre su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Mercoledì 25 ottobre sono stati rilasciati i primi quattro episodi, mentre i restanti quattro saranno disponibili a partire dal 1° novembre. I Leoni di Sicilia, per un totale di 8 episodi, sarà disponibile su Hulu negli Stati Uniti, su Star + in America Latina e su Disney + in tutti gli altri territori.

Questa serie televisiva sta già riscuotendo un enorme successo, merito non solo di una trama intrigante, coinvolgente e ben scritta, adattando la serie di libri di Auci, ma anche di protagonisti da chapeau. La forza de I Leoni di Sicilia sta appunto in quei leoni, i personaggi che si muovono sul set di ricostruzione storica.

Da Vincenzo Florio (interpretato da Michele Riondino) a Giulia Portalupi (alias Miriam Leone) fino a Giuseppina Saffiotti (interpretata da Ester Pantano da giovane e da Daniela Finocchiaro nella maturità), ciascuno dei componenti del cast è riuscito a dar voce a un personaggio letterario rendendolo finalmente in carne e ossa.

Il cast è stato applaudito lo scorso lunedì 23 ottobre a Roma, in occasione dell'anteprima della serie alla 18ª edizione della Festa del Cinema di Roma. A presenziare l'anteprima c'erano il regista Paolo Genovese e il suo cast. Michele Riondino, Miriam Leone, Vinicio Marchioni, Eduardo Scarpetta, Paolo Briguglia, Ester Pantano e Adele Cammarata hanno sfilato sul red carpet dell’Auditorium Parco della Musica, presentando in anteprima mondiale l’attesissima serie originale italiana. Insieme a loro erano presenti in sala anche molti altri membri del ricchissimo cast. Ricordiamo che il regista Paolo Genovese è anche produttore creativo della serie, che è prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica e da Raffaella Leone e Marco Belardi per Lotus Production, una società Leone Film Group. I Leoni di Sicilia è una serie scritta da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo.

Scopriamo di seguito i protagonisti della serie, a partire dai due personaggi principali: Vincenzo Florio interpretato da Michele Riondino e Giulia Portalupi interpretata da Miriam Leone.



Vincenzo Florio, interpretato da Michele Riondino

“Dovete perdonare, Donna Rachele, per l'impertinenza di mio figlio”. Sono queste le parole che ben presentano il personaggio di Vincenzo Florio, interpretato da Michele Riondino nella serie televisiva su Disney +. Le parole sono pronunciate da sua madre, Giuseppina Saffiotti, interpretata Daniela Finocchiaro. Nella clip - che potete guardare di seguito - ben si nota il carattere del personaggio di Vincenzo Florio: gli viene chiesto cosa ne pensa del problema del colera che sta dilagando. All'inizio Don Vincenzo dice: “Ma siamo qua per parlare di colera?”, ma incalzato dalla sua ospite, spiega che lo preoccupano di più gli effetti che il colera può avere sul commercio. Spiega che già alcune navi sono state bloccate e sottolinea che se dovesse succedere con qualcuna delle sue navi perderebbe un sacco di soldi. A quel punto la sua ospite lo critica, stupendosi del fatto che lui non si preoccupi per la povera gente, che morirà di fame, ma dopo una sonora risata Vincenzo Florio spiega cosa ne pensa di persone come la sua ospite, una contessa che a suo avviso tratta i lavoratori come se fossero schiavi, mentre lui, dice, dà da mangiare a tantissime famiglie. Il personaggio di Vincenzo Florio è pieno di sé, esuberante, sicuro e molto schietto. Non ha peli sulla lingua, dice tutto quello che pensa ed è quello che potremmo definire un uomo tutto d'un pezzo. Tuttavia è anche molto emotivo, come la risata che quasi gli fa sputare il té ben sottolinea.

Giulia Portalupi, interpretata da Miriam Leone

Il personaggio interpretato da Miram Leone è quello di Giulia Portalupi. Come la duchessa interpretata da Claudia Pandolfi dice a Giulia Portalupi, la protagonista femminile occupa un ruolo non facile con grande dignità. Ma Giulia risponde che "la dignità non porta libertà". Dalle sue parole si evince che questa giovane vorrebbe essere quello che non è, come del resto confessa alla duchessa, la quale le dice che loro due sono uguali, ma Giulia sottolinea che in verità non è così. "Voi siete una duchessa, io agli occhi degli altri sono meno di niente", la sentiamo affermare nella serie. Sia la duchessa sia Giulia Portalupi tengono molto alla propria libertà, anche se la duchessa fa notare come avere figli significhi privarsi pezzetto dopo pezzetto della propria libertà. Ed è a quel punto che Giulia le rivela di essere di nuovo incinta.

Donatella Finocchiaro interpreta il personaggio di Giuseppina Saffiotti in età matura

Il personaggio di Giuseppina Saffiotti, interpretato dall'attrice Donatella Finocchiaro in età matura, è un personaggio molto sfaccettato. Donna dura, pronta a tutto pur di proteggere la propria famiglia, molto legata a suo figlio Vincenzo, la sentiamo pronunciare parole dure rivolte a Giulia Portalupi. Le dice che non deve sperare in un matrimonio, le spiega che suo figlio si è soltanto divertito con lei e che non la sposerà. Inoltre le dice che suo figlio ha capito che non c'è più nulla da fare con una come lei, nemmeno divertirsi ormai. Parole molto dure da dire a una ragazza, eppure Giuseppina le pronuncia senza rifletterci troppo sopra, in maniera cattiva e istintiva. Tuttavia questo personaggio è sfaccettato, si arricchisce di punti a suo favore e punti a sfavore, come del resto accade coi migliori personaggi, quelli meglio scritti e meglio interpretati.

Ester Pantano è Giuseppina Saffiotti da giovane Il personaggio di Giuseppina Saffiotti da giovane è interpretato da Ester Pantano. In gioventù, Giuseppina è ben lontana dalla durezza che spesso dimostra durante la maturità, specialmente nei confronti di Giulia. Nelle scene in cui questo personaggio è colto in gioventù, emerge tanta dolcezza, una dolcezza che probabilmente con gli anni e con le varie sofferenze a cui la donna è stata sottoposta si è affievolita. Chiede a Vincenzo Florio di aiutarla a scrivere una lettera a Mattia, dettandogli parole dolci sia nei confronti del destinatario sia nei confronti di Vincenzo stesso. “Meno male che con me c'è Vincenzo, che mi vuole bene”, fa scrivere a Vincenzo nella missiva.

Paolo Florio, il personaggio interpretato da Vinicio Marchioni

C'è poi Paolo Florio, personaggio interpretato da Vinicio Marchioni. Lo vediamo in una scena della serie (che trovate di seguito) mentre va a battere cassa a una famiglia nobile che non ha pagato un conto in sospeso. Ci va accompagnato da suo figlio, il giovane Vincenzo Florio. Il nobile lo tratta in maniera ignobile, dimostrando di avere tutto fuorché nobiltà d'animo. Paolo si trattiene, anche se è roso dalla rabbia. Si tratta di un personaggio che tenta spesso di soffocare il proprio istinto, soprattutto quando ad accompagnarlo c'è il figlio. Tutto quello che fa nella vita, da quando è diventato padre, ruota attorno a suo figlio. Lui stesso alla fine di questa scena dice al giovane Vincenzo: "Vedi perché mi spacco la schiena ogni giorno? Perché a te non debba mai capitare nulla del genere".

Paolo Briguglia interpreta il personaggio di Ignazio Florio

Riflessivo, pacato, dall'animo nobile, ecco chi è Ignazio Florio. Il personaggio interpretato da Paolo Briguglia è uno dei più amabili di tutta la famiglia Florio. Posato, dispensatore di parole sagge e buone, lo vediamo in una scena affermare che con la violenza non si risolve nulla. Si scopre che la donna di cui era innamorato alla fine ha sposato un altro. Lui continua a pensare a lei, ma senza rancore, anzi: per lui l'importante è che lei sappia quanto ci tiene ancora. Un uomo d'altri tempi, così potremmo definirlo oggi, anche se quelli in cui è ambientata la serie sono appunto gli altri tempi, dove vediamo che gli uomini non sono certo quella personificazione di valori e nobiltà, anzi. Ma invece Ignazio Florio porta in sé tutte queste ottime caratteristiche.

Adele Cammarata è Giovanna d'Ondes La nobildonna Giovanna d'Ondes viene interpretata nella serie da Adele Cammarata. È la promessa sposa di Ignazio Florio, la vediamo (nella clip di seguito) nella scena in cui suo padre scende dalla carrozza assieme a lei, vestita da sposa. Il padre però improvvisamente si blocca e le domanda come sta. Spiega che sposare uno della famiglia Florio è la cosa migliore per la famiglia, ma magari non lo è per lei. A quel punto, allora, a pochi metri dall'ingresso della chiesa, in cui già centinaia di persone stanno aspettando l'arrivo della sposa, il padre le dice che se non vuole se ne possono andare, possono tornare a casa. Lei però gli dice: "Andiamo" e lo prende sottobraccio dirigendosi verso la chiesa.

L'avvincente storia della famiglia Florio I Leoni di Sicilia è l’avvincente storia della famiglia Florio. I fratelli Paolo e Ignazio sono due piccoli commercianti di spezie fuggiti da una Calabria troppo ancorata al passato e in cerca di riscatto sociale. In Sicilia si inventano un futuro, dove a partire da una bottega malmessa danno vita a un’attività florida che il giovane figlio di Paolo, Vincenzo, con le sue idee rivoluzionarie, trasformerà poi in un vero e proprio impero. Però a travolgere la vita di Vincenzo, e quella di tutta la famiglia, è l’arrivo di Giulia, donna forte e intelligente, in contrasto con le rigide regole della società del tempo. I Leoni di Sicilia è un’epopea fatta di amore, famiglia, successi, guerre e rivoluzioni, che si svolge nella Sicilia dell’Ottocento fino all’Unità d’Italia del 1861.