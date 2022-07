I Leoni di Sicilia diventa una serie tv

Leone e Riondino protagonisti di una storia Ottocentesca

approfondimento

Le fate ignoranti, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv

Non potevano essere che siciliani i due interpreti che animeranno le vicende appassionanti de I Leoni di Sicilia che già si annuncia come uno dei titoli più attesi delle prossime stagioni televisive. Forti del successo de Le fate ignoranti, Disney + Italia punta ancora su una produzione originale Made in Italy con cast nazionale e riprese realizzate in casa (a Roma e in Sicilia). Del resto, la storia narrata dalla Auci è una vicenda tutta italiana, non solo vicissitudini familiari ma anche conflitti e rivoluzioni che piaceranno molto agli appassionati di storia. Riondino e la Leone, tra i più brillanti talenti del cinema e della tv della loro generazione, saranno rispettivamente Vincenzo Florio e Giulia Portalupi, due ragazzi in cerca di un futuro e alle prese con le sfide del tempo. Nel cast, già annunciata anche la presenza di Eduardo Scarpetta e Paolo Briguglia, nei panni dei fratelli Florio che partono dalla Calabria in cerca di riscatto, e di Donatella Finocchiaro, Ester Pantano e Adele Cammarata.