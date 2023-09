Wilderness - Fuori controllo, la vendetta di una moglie tradita

Debutta oggi, venerdì 15 settembre, su Prime Video la serie televisiva in cui una giovane scrittrice escogita un piano elaborato e geniale per vendicarsi dei tradimenti del marito. Tratta da un romanzo di successo, vede come protagonisti gli attori Jenna Coleman e Oliver Jackson-Cohen



Esordisce oggi, venerdì 15 settembre, la serie televisiva Wilderness - Fuori controllo, disponibile su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Racconta di una giovane scrittrice che escogita un piano elaborato e geniale per vendicarsi dei tradimenti del marito. Tratta da un romanzo di successo, vede come protagonisti gli attori Jenna Coleman e Oliver Jackson-Cohen.



Di produzione britannica, narra la storia di Liv, la scrittrice di cui sopra. Scoprirà il tradimento di suo marito, così deciderà di vendicarsi di lui approfittando di un fine settimana on the road, un weekend in cui la coppia si ritrova ad attraversare gli Stati Uniti.

I titoli di testa di questa serie si avvalgono di una colonna sonora d’eccezione: sono accompagnati da Look What You Made Me Do, brano di Taylor Swift facente parte dell’album Reputation ma ri-registrato per l’occasione.

Il brano riflette la trasformazione del personaggio principale dello show, la protagonista Liv, descrivendola dopo che il "cielo di carta" si è rotto, ossia dopo la scoperta del tradimento e quindi il cambiamento: da sogno a occhi aperti tipico della favolona zuccherosa da cartello “e vissero felici e contenti” si passa a incubo e sete di vendetta.



Cosa racconta la serie TV che mette al centro la vendetta Wilderness - Fuori controllo vede Liv in preda a una repentina trasformazione. Dopo aver scoperto che il marito Will la tradisce, quel momento di disperazione iniziale diventa ben presto una voglia irrefrenabile di vendetta.

La coppia parte per il viaggio on the road attraverso gli Stati Uniti che Liv desiderava tanto fare fin da quando era una bambina. L’itinerario va dalla Monument Valley al Grand Canyon, passando per Yosemite. Il gran finale è un weekend da trascorrere a Las Vegas.

Ma se quel viaggio è sempre stato nel cassetto della ragazza perché sognava l'avventura, adesso lo è per un altro motivo: quelli sono i paesaggi perfetti per far passare un omicidio per un incidente…

Durante il viaggio, i problemi sorgeranno quando Cara (Ashley Benson), che è l’amante di Will molto affascinante ma anche estremamente vulnerabile, si presenta insieme al fidanzato Garth (Eric Balfour).

approfondimento Shakira, la vendetta contro Piqué continua: "Non sei più il benvenuto"

Un thriller psicologico diretto, scritto e prodotto da un team tutto al femminile Wilderness - Fuori controllo è un magistrale thriller psicologico che è guidato da un team tutto al femminile (l'ideatrice e sceneggiatrice è Marnie Dickens, mentre la regista è So Yong Kim). Forse è per questo che si rivela così convincente: sono davvero delle donne che hanno immaginato quale potrebbe essere la vendetta più adatta per un marito fedifrago.

Adulterio, vendetta e missione omicida sono tre degli ingredienti fondamentali di questa ricetta, che si rivela vincente.

La serie è in realtà una miniserie, dato che è composta da sei episodi. Lo show è l’adattamento televisivo dell’omonimo romanzo della scrittrice B.E. Jones. Racconta la storia della coppia formata da Liv e Will Taylor, due inglesi che dal Regno Unito si trasferiscono a New York perché lui lavora come direttore d'albergo e ha dovuto cambiare sede, portandosi appresso la consorte. Sarà proprio sul luogo di lavoro che Will tradirà la moglie con una collega.

approfondimento Shakira racconta quando ha saputo del tradimento di Piqué

Oliver-Jackson Cohen: “La serie è una storia d’amore contorta” Uno dei due protagonisti della serie televisiva, Oliver-Jackson Cohen, parla così dello show: “Wilderness - Fuori controllo è una storia d’amore contorta. La storia comincia in un modo e prosegue in un altro, spiazzando lo spettatore: non va mai nella direzione che si pensa. È al tempo stesso commovente, stressante, emozionante, divertente e devastante”.

Oliver-Jackson Cohen interpreta il personaggio di Will, il marito fedifrago. “Il carismatico Will proviene da una famiglia benestante ma disgregata. Con Liv ha uno splendido legame che purtroppo va in frantumi. Cerca allora di rimediare al danno ma non è del tutto onesto su ciò che ha fatto”, spiega Jackson-Cohen.

approfondimento Natalie Portman sarebbe stata tradita dal marito Benjamin Millepied

Jenna Coleman: “Nella storia non ci sono una vittima e un carnefice” Dal canto suo, l’altra protagonista della serie, Jenna Coleman, parla così dello show e del suo personaggio: “Scrittrice, Liv è originaria del Galles. Usa l’umorismo come meccanismo di difesa perché non è sicura di se stessa. A causa delle insicurezze e della mancanza di autostima, ha investito molto in Will e nel loro legame, ragione per cui il tradimento per lei è difficile da superare… al punto di escogitare modi per ucciderlo e ottenere così giustizia. Nella storia, però, non ci sono una vittima e un carnefice: la fine di una relazione è sempre deleteria per entrambe le parti in causa”.

Il suo comprimario, Jackson-Cohen, aggiunge: “Alla base della serie TV ci sono il tradimento ma anche la lotta del bene contro il male. La natura selvaggia non fa altro che mostrare i lati migliori e peggiori dell’amore”.

E Coleman prosegue dicendo: “Sembra una storia sulla femminilità e su come si viene spinte verso un punto di non ritorno, una sensazione che seppur estrema è molto più comune di quanto si pensi”.

A completare il cast di Wilderness - Fuori controllo ci sono Claire Rushbrook (che interpreta Caryl, la madre di Liv), Morgana Van Peebles (è Ash, amica di Liv) e Talia Balsam (nel ruolo di Bonnie, capo di Will e responsabile delle pubbliche relazioni dell’hotel in cui lavora). La serie è ideata e scritta da Marnie Dickens e diretta da So Yong Kim.

approfondimento Adam Levine nega il tradimento ma ammette: "Ho passato i limiti"