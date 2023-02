Shakira, la vendetta contro Piqué continua: "Non sei più il benvenuto"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“Non sei più il benvenuto qui”. È inequivocabile il messaggio rivolto da Shakira all’ex Gerard Piqué, colpevole di aver tradito per due anni e mezzo la cantante con la nuova fidanzata ventiduenne Clara Chia Martì, nella nuova canzone Te quedo grande, frutto della collaborazione con un’altra pop star colombiana, Karol G. Dopo aver asfaltato l’ex-difensore del Barcellona con un infuocato dissing nella revenge song Music Sessions Vol 53 (i versi “hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio” sono diventati ormai famosi in tutto il mondo) e aver ribadito il concetto in un video, postato nel giorno di San Valentino, nel quale ha cantato I might kill my ex mentre lavava il pavimento della casa di famiglia, teatro degli incontri clandestini tra i due amanti, Shakira ha affidato ancora una volta la vendetta alla musica. Stavolta, però, la cantante ha condiviso l’esperienza umana e artistica con Karol G, lasciata nel 2022 dal cantante Anuel AA per la ventenne Yalin. Nell'ultimo brano le due donne ferite, ma anche rafforzate dalla rottura delle relazioni, hanno attaccato gli ex che hanno implorato un ritorno di fiamma senza speranza, perché cancellare il passato è impossibile.