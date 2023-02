Karol G e Shakira, è uscita la nuova canzone TQG

Spettacolo

Shakira e Piqué, i meme virali, dal Casio al barattolo di marmellata

La rete continua a rendere virale la soap opera tra la pop star colombiana e l’ex calciatore del Barcellona. In queste ore i social network sono letteralmente sommersi da meme di ogni tipo, tutti a tema Casio, Rolex, Twingo, Ferrari… e marmellata! Pare infatti che Shakira si sia accorta del tradimento proprio per via di un barattolo di marmellata, decidendo così di assumere un investigatore privato per indagare

Shakira, Piqué, Clara, la Twingo, la Ferrari, il Casio, il Rolex… la famosa cantante colombiana è riuscita a creare una soap opera incredibile grazie alla sua canzone BZRP Music Sessions #53. E tra filtri di TikTok a tema Casio vs Rolex e valanghe di commenti su questa saga della vendetta servita calda come la marmitta di una Twingo, anche i meme abbondano. Foto credits: NathanDelMare/Twitter



Il motivo delle ire messe in musica da Shakira pare che sia il presunto tradimento di lui, quando i due erano ancora una coppia ufficiale e, si pensava, felicemente sposata. Ed ecco che in giro per il mondo spuntano murales, poster e disegni a tema, come quello che raffigura i due in versione Mr. & Mrs. Smith, il film in cui Brad Pitt e Angelina Jolie sono marito e moglie ma anche spie incaricate di ammazzarvi a vicenda. Foto credits: cesardeluxe/Twitter