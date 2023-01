Shakira, arriva la parodia neomelodica del brano contro Piqué VIDEO

Shakira, la versione neomelodica

Scopriamo allora come Nancy Coppola ha “tradotto” la canzone di Shakira.

“Esto es pa' que te mortifiques/Mastiques y tragues, tragues y mastiques/Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques/Entendí que no que es culpa mía que te critiquen/Yo solo hago música, perdón que te salpique” (Questo è per te per mortificarti/Mastica e deglutisci, deglutisci e mastica/Non tornerò con te, né che tu mi chiami o mi preghi/Ho capito che non è colpa mia se ti criticano/Faccio solo musica, scusa se ti ho schizzato) diventa “Mastica e ingoia sient o delor/pecche aret nun se ritorn/manc si chiagn/manch si muor/e si a gent parl nun è colpa mia/si sta voce mo pe te addevent malatia”, cioè “Mastica e ingoia, senti il dolore/perché dietro non si torna/nemmeno se piangi/nemmeno se muori/e se la gente parla non è colpa mia/se questa voce per te diventa malattia”). E poi ancora: “Me dejaste de vecina la suegra/con la prensa en la puerta (mi hai lasciato la suocera come vicina di casa/con la stampa fuori dalla porta)” in neomelodico napoletano diventa “M'he rimasto ‘a gnora proprio ‘e dimpetto/mmiezo ‘e nciuce da gente”, cioè “Mi hai lasciato la suocera nel palazzo di fronte/tra gli inciuci della gente). E il ritornello “Par tipo comò tu” diventa letteralmente “Pe tipe comm’a te”.