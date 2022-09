Adam Levine nega il tradimento ma ammette: "Ho passato i limiti"

Se dal punto di lavorativo va tutto a gonfie vele, non si può dire lo stesso privatamente, il cantante dei Maroon 5, infatti, è stato tirato in ballo dalla modella, con la quale avrebbe avuto una relazione nel 2021. La replica con una storia su Instagram Condividi

Adam Levine, frontman dei Maroon 5, è finito nell'occhio del ciclone per le accuse della modella Sumner Stroh, che avrebbe ammesso di aver avuto una relazione extra-coniugale con il cantante, attualmente sposato con Behati Prinsloo. Su TikTok, infatti, Sumner Stroh ha pubblicato nella giornata di lunedì 19 settembre una serie di messaggi che si è scambiata con Adam Levine, dai contenuti abbastanza inequivocabili tra cui il desiderio del cantante di chiamare il terzo figlio in arrivo proprio Sumner (nome utilizzabile per entrambi i sessi).

La replica e l’ammissione di Adam Levine approfondimento Adam Levine pubblica una foto in cui è vestito come le figlie: virale Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Adam Levine ha parzialmente respinto le accuse perché ha dichiarato di non aver tradito la moglie, ma comunque di aver oltrepassato il limite scambiando dei messaggi con Sumner Stroh. Queste le parole di Adam Levine: "Ho usato poco giudizio nel parlare con chiunque non fosse mia moglie in qualunque tipo di modalità provocante. Non ho avuto una relazione, tuttavia ho superato il limite in un momento deplorevole della mia vita. Sono stato stupido e ingenuo, non lo farò mai più. Mi assumo la piena responsabilità. Lo supereremo e lo supereremo insieme".

Immagine tratta dal profilo Instagram @adamlevine

Secondo Adam Levine, dunque, non c’è stato un vero tradimento, però alcuni suoi atteggiamenti sono stati decisamente inappropriati. Il cantante è sposato con Behati Prinsloo dal 2014 e i due hanno già dato alla luce Dusty Rose e Gio Grace, rispettivamente di 5 e 4 anni. Per il momento, la moglie non ha rilasciato alcun tipo di messaggio pubblico in merito a questo “scandalo” che la vedrebbe coinvolta. Il suo ultimo post su Instagram risale a venerdì 16 settembre quando ha pubblicato una foto in cui si vede il suo pancino in attesa del terzo figlio con Adam Levine.

