Secret Invasion, la spiegazione del finale della serie tv Marvel

Con l'episodio 6, la serie televisiva disponibile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) è giunta al termine. Con il finale, però, parecchi interrogativi stanno arrovellando gli spettatori. Ecco cosa è successo nell'ultimo episodio della serie del Marvel Cinematic Universe. Chiaramente in questo articolo troverete parecchi spoiler, quindi non leggetelo se non avete già guardato tutti e sei gli episodi che compongono lo show



CONTIENE SPOILER

Secret Invasion è finito, lasciando a bocca aperta il proprio pubblico: con l'episodio 6, la serie televisiva disponibile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) è giunta al termine. Con il finale, però, parecchi interrogativi stanno arrovellando gli spettatori. Di seguito vi spieghiamo nel dettaglio cosa è successo nell'ultimo episodio della serie del Marvel Cinematic Universe. Chiaramente in questo articolo troverete parecchi spoiler, quindi non leggetelo se non avete già guardato tutti e sei gli episodi che compongono lo show.



Iniziamo da James Rhodes, che è tornato dopo che era stato sostituito da uno Skrull. Gi’ah adesso è tra i personaggi più forti del MCU. Nick Fury ha aiutato (senza volerlo) a innescare una guerra tra Skrull e umani.

Capiamo bene, step by step, cosa è successo nel sesto e ultimo episodio di Secret Invasion.



Cosa è successo nell’episodio finale di Secret Invasion La spia interpretata da Samuel L. Jackson entra a gamba tesa subito all’inizio del sesto e ultimo episodio di Secret Invasion.

Nick Fury ha affermato che avrebbe sistemato le cose con Gravik, si è quindi diretto verso i Nuova Skrullos. Appena prima di sfondare la porta, chiama Priscilla, sua moglie: le dice che potrebbe non farcela, è possibile che non ne esca vivo.

A quel punto Fury attraversa il complesso nucleare. Il personaggio non può sopravvivere alle radiazioni all’interno del complesso, e infatti l’ex direttore dello SHIELD inizia a tossire e quasi non riesce a parlare.

Nick Fury deve consegnare il “Raccolto” a Gravik (Kingsley Ben-Adir). Dopo avergli consegnato la fiala che contiene i poteri degli Avengers e dei loro nemici, Fury tenta di far ragionare lo Skrull. Gli propone di lasciare la Terra e di andare a colonizzare un altro pianeta, ma Gravik non ne vuole sapere. Aziona il macchinario e inizia ad assorbire i poteri.

approfondimento Secret Invasion, Emilia Clarke ha temuto gli spoiler

Ma, colpo di scena, si scopre che Fury... A quel punto si scopre che Fury… non è Fury! Gi’ah stava impersonando la spia. Lei e il Gravik hanno quindi assorbito i poteri di tutti gli eroi del MCU che hanno combattuto in Avengers: Endgame (e non solo. Ora sono potentissimi).

Inizia uno scontro tra i due Super Skrull che, dopo aver assorbito i poteri degli Avengerse e non solo, sono davvero potentissimi. Avrà la meglio G’iah, che ucciderà Gravik usando i poteri di Captain Marvel uniti a quelli di Cull Obsidian.

La giovane Skrull quindi mette k.o. Gravik. Durante lo scontro a Nuova Skrullos, negli Stati Uniti il falso Rhodey (Don Cheadle) sta tentando di convincere il Presidente degli USA Ritson a nuclearizzare la Russia. Viene fermato da Sonya (Olivia Colman) e dal vero Nick Fury. Questi due personaggi lo uccideranno, dimostrando così al presidente che si trattava di uno Skrull.

Nonostante Fury abbia salvato il Presidente che era nelle mani dello Skrull Rhodey e ucciso il nemico, Ritson decide di introdurre una legge che rende nemici della Terra tutti gli alieni. Dopo le parole del Presidente, sulla Terra molte persone iniziano a farsi giustizia da soli, uccidendo chiunque sia sospettato di essere uno Skrull.

approfondimento Secret Invasion, critiche per titoli di apertura generati dall'AI

Finalmente G’iah e Sonya si alleano G’iah e Sonya decidono di collaborare. Sonya mostra alla giovane Skrull un laboratorio in cui ci sono esseri umani tenuti in forma stasi: questi vengono sostituiti nel tempo dal popolo Skrull.

G’iah libera gli umani che erano stati sostituiti, tra cui Everett Ross (Martin Freeman) e il vero colonello Rhodes. Benché non ci sia nessuna precisazione relativa a quando i due sono stati sostituiti, un dettaglio che non è passato inosservato è che Rhodey indossa lo stesso camice d’ospedale indossato in Captain America: Civil War. Dunque la supposizione è che la sostituzione sia avvenuta in quel momento. Fury tenta di far tornare sui propri passi il Presidente Ritson, chiedendogli di annullare la dichiarazione di guerra al popolo Skrull. Il Presidente rifiuta e dice a Fury di portare via il popolo Skrull dalla Terra, se vuole salvarlo.

Fury torna così sulla SABER con sua moglie Varra (Charlayne Woodard). Partiranno e stileranno assieme un accordo di pace tra umani e Skrull. L’episodio finale della serie si conclude con i due che si scambiano un bacio, dopo di che entrano insieme nell'astronave.

È così che si conclude Secret Invasion, senza che ci sia la classica scena post credit a cui i Marvel Studios ci hanno abituato (scena che spesso dice molto del futuro della trama).

approfondimento Secret Invasion, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie

Gi’ah è al centro di Secret Invasion Se si dovesse indicare un fulcro della serie TV, quello sarebbe senza dubbio il personaggio di Gi’ah. Ha ottenuto i poteri dal Raccolto, così la figlia di Talos adesso è perfino più forte del Super Skrull dei fumetti. Il personaggio interpretato da Emilia Clarke si è unito a quello di Sonia Falsworth (interpretata da Olivia Colman): assieme si sono opposte alla guerra tra Skrull e umani.

Adesso in tanti si stanno chiedendo quale sarà la prossima apparizione di Gi’ah (e molti scommettono su uno dei tanti film crossover dell’universo Marvel).

approfondimento Secret Invasion, trailer italiano per la serie con Samuel L. Jackson

James Rhodes è stato uno Skrull Secret Invasion ha svelato, tra le altre cose, che James Rhodes è stato uno Skrull per molto tempo (cosa che parecchi fan già sospettavano, comunque).

Quando viene tirato fuori dalla capsula, Rhodes non può rispondere alla domanda dell’agente Ross su quanto tempo è stato lì sotto, tuttavia c’è un indizio che potrebbe spiegarlo. Quando i militari aiutano James Rhodes a uscire dal bunker, notiamo che lui fatica a camminare da solo, sprovvisto di forze com’è. Questo dettaglio potrebbe indicare che l’eroe sia stato fuori servizio per tutto il tempo di Captain America: Civil War.

La battuta che pronuncia il personaggio di Don Cheadle su un incontro segreto avvenuto 15 anni prima fa capire che quel tempo coincide con l’assunzione del ruolo in Iron Man II. Ciò significa che non è stato uno Skrull per tutto il tempo e che parliamo di un agente che ha fatto il doppio-gioco per molto più tempo di quel che si ipotizzava all’inizio.

approfondimento Secret Invasion, il trailer della serie tv Marvel

La love story tra Varra e Nick Fury sembra essersi riaccesa E Varra e Nick Fury? Sembra che le braci della loro love story non si siano affatto spente, anzi: è probabile che la loro storia d’amore si sia riaccesa.

Lei tenterà di dare una mano alla diplomazia tra i Kree e gli Skrull. Il problema è che dall'altra parte non sembra ci sia nessuno disposto a seppellire lascia di guerra: infatti il cattivo di The Marvels è un rivoluzionario Kree.

La guerra è su due fronti: da un lato ci sono gli umani che dichiarano guerra agli Skrull, dall’altro ci sono Kree e Skrull.

Ci sarà un confronto in Capitan America: Brave New World o in Thunderbolts?

Ciò che molti fan si aspettano è che ci possa essere un confronto più ampio in Capitan America: Brave New World oppure in Thunderbolts.

approfondimento Secret Invasion, Emilia Clarke nelle nuove foto della serie tv Marvel

Secret Invasion, la serie ispirata all'omonimo fumetto Marvel del 2008 La serie televisiva Secret Invasion è basata sulle avventure dei supereroi dell'universo Marvel. La trama è ispirata all'omonimo fumetto Marvel scritto da Brian Michael Bendis e disegnato da Leinil Francis Yu, pubblicato per la prima volta nel 2008.

La storia ruota attorno a una minaccia di portata epica. A essere minacciato è l'intero universo Marvel.

Gli Skrull, una razza aliena di metamorfi, si sono infiltrati sulla Terra e pianificano una devastante invasione. Gli Skrull hanno la capacità di assumere l'aspetto di chiunque, compresi i supereroi e le figure importanti del governo (perfino il Presidente degli Strati Uniti d'America potrebbe essere sostituito). Ciò rende impossibile distinguere nemici e amici. approfondimento Secret Invasion Olivia Colman nella serie Marvel con Samuel L. Jackson

Il grande protagonista è Nick Fury

Nick Fury (interpretato da Samuel L. Jackson) è l’ex direttore dello S.H.I.E.L.D. (Strategic Homeland Intervention, Enforcement, and Logistics Division). Sarà proprio lui a scoprire per primo l'infiltrazione Skrull. Recluterà quindi una squadra di supereroi addestratissimi con i quali affronterà una missione per sventare l'invasione e proteggere la Terra. Nella serie tensione e suspense sono ai massimi livelli perché nessuno può essere sicuro di chi sia uno Skrull e di chi invece sia un umano. C’è inoltre l’interessante aspetto del dilemma morale per cui i personaggi arrivano a dover sospettare persino dei propri alleati e dei propri cari. Queste dinamiche mettono alla prova le relazioni personali e le alleanze nel mondo dei supereroi. approfondimento Damaged, Samuel L. Jackson e Vincent Cassel insieme in un thriller