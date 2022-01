Secret Invasion, Emilia Clarke nelle nuove foto della serie tv Marvel

La star di Game of Thrones è stata avvistata a Leeds, dove sono in corso le riprese dello show, con abiti casual e capelli scuri e corti, probabilmente il look del suo prossimo personaggio

I fan del cult “Il trono di spade” e gli appassionati delle avventure del Marvel Cinematic Universe si sono scatenati online alla vista dei primi scatti che mostrano Emilia Clarke sul set di “Secret Invasion” , serie tv le cui riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito. L'attrice britannica è apparsa con un look insolito per i suoi standard che ha fatto azzardare diverse ipotesi sul suo personaggio nello show.

Le foto dal set con Emilia Clarke

“Secret Invasion” non ha ancora una data di uscita come è intuibile - dal momento che il titolo è in piena fase di lavorazione - ma i fan sono già super attivi nel commentare ogni singola indiscrezione proveniente dal set. Gli ultimi scatti che hanno come protagonista Emilia Clarke vedono la ex interprete dell'ormai iconico ruolo di Daenerys Targaryen in abiti molto ordinari, dai colori e dallo stile poco evidente, che suggeriscono qualcosa sul suo personaggio, sul quale Marvel Studios sta mantenendo uno stretto riserbo.

Stando alle notizie che circolano tra gli insiders, “Secret Invasion” sarebbe basato sul racconto di un'infiltrazione di membri della razza Skrull sulla Terra; non è improbabile quindi che la Clarke sarà impiegata come spia e questo spiegherebbe un look così comune caratterizzato da un caschetto di capelli scuri. Sul set, negli stessi giorni, è stato avvistato anche Samuel L. Jackson, noto come Nick Fury nell'epopea Marvel, e anche l'attrice Cobie Smulders. Il cast è ora impegnato per alcune scene esterne nella città di Leeds dopo aver girato già a Londra, a partire dallo scorso settembre. Per quel che è noto, la produzione dello show, che sarà articolato in sei puntate, si sposterà anche in altre città europee.