Damaged, Samuel L. Jackson e Vincent Cassel insieme in un thriller

I due divi condividono lo stesso set del film action thriller che racconta di un detective di Chicago che va in Scozia dopo che i crimini di un serial killer corrispondono a quelli su cui aveva indagato cinque anni prima. Le riprese sono attualmente in corso in Scozia. La notizia è stata riportata in esclusiva dal magazine americano Deadline

Samuel L. Jackson e Vincent Cassel sono i protagonisti di Damaged, il film action thriller che racconta di un detective di Chicago che va in Scozia dopo che i crimini di un serial killer corrispondono a quelli su cui aveva indagato cinque anni prima, uno dei quali coinvolgeva una vittima a lui molto vicina: la sua fidanzata. La notizia è stata riportata in esclusiva dal magazine americano Deadline.



Le riprese della pellicola sono attualmente in corso in Scozia. Nel cast ci sono anche Gianni Capaldi (A Day to Die), Kate Dickie (The Witch) e John Hannah (The Mummy), mentre sulla sedia del regista siede Terry McDonough, i cui crediti includono episodi delle serie televisive di successo Killing Eve, Better Call Saul e Breaking Bad.



I crediti di McDonough includono anche The Expanse (serie televisiva statunitense di fantascienza sviluppata da Mark Fergus e Hawk Ostby e basata sull'omonima serie letteraria scritta da Daniel Abraham e Ty Franck sotto lo pseudonimo di James S. A. Corey) e la serie britannica The Street di Jimmy McGovern, per la quale ha vinto un BAFTA e un International Emmy.



Un film che coinvolge varie case di produzione

Red Sea Media e BondIt Media Capital finanzieranno il film con Red Sea, che gestirà le vendite. I produttori sono Paul Aniello e Roman Kopelevich di Red Sea. Luke Taylor e Matthew Helderman di BondIt sono i produttori esecutivi, insieme a Marcie Sinaiko e Roman Viaris.



Per la realizzazione di Damaged sta collaborando con Red Sea Media e Bondit Media Capital anche la società scozzese di streaming sportivo Stream Digital, recentemente entrata nel mondo del cinema con i suoi studi appena inaugurati a Livingston.



Il produttore Roman Kopelevich ha dichiarato in una nota ufficiale: "Adoro questo progetto. Siamo coinvolti da diversi anni e sono orgoglioso di aver attratto un cast e un team così straordinari. Non vedo l'ora di portarlo ai nostri partner nel mondo della distribuzione”.

“Il team creativo rappresenta alcune delle voci più forti e originali del settore”

Luke Taylor e Matthew Helderman di BondIt Media Capital hanno affermato quanto segue, come riporta in esclusiva in queste ore Deadline: “Continuando la nostra collaborazione con Roman [Kopelevich] e il suo team di Red Sea, siamo oltremodo entusiasti dell'incredibile pacchetto per Damaged. L'intero team creativo rappresenta alcune delle voci più forti e originali del settore, che offriranno un film eccezionale per il mercato".

“Un grande regista; un cast e una sceneggiatura fantastici”

Paul Aniello, CEO di Stream Digital, ha aggiunto: “Siamo davvero entusiasti e orgogliosi di lavorare con un team di persone così eccezionale per dare vita a questa storia. Abbiamo un grande regista; un cast e una sceneggiatura fantastici e crediamo che questo sarà un vero successo”.

Di certo avere due stelle del calibro di Samuel L. Jackson e Vincent Cassel aiuta non poco.

Questa sarà la prima volta che i due attori condivideranno il medesimo set.

Samuel L. Jackson e Vincent Cassel, accoppiata vincente La star di Pulp Fiction, Django Unchained e Come ti ammazzo il bodyguard (The Hitman's Bodyguard) Samuel L. Jackson sarà prossimamente sul set di The Marvels, Argylle e Secret Invasion di Disney+.

Invece la star di Black Swan, La promessa dell'assassino e L’odio (La Haine), Vincent Cassel, di recente ha recitato in Westworld della HBO e in Liaison di Apple TV+. Lo vedremo presto anche nel film I tre moschettieri - D'Artagnan (Les trois mousquetaires: D'Artagnan) diretto da Martin Bourboulon, pellicola tratta dal celebre romanzo I tre moschettieri (1844) scritto da Alexandre Dumas.



