Vincent Cassel, la dedica d’amore a Tina Kunakey

L'attore e produttore cinematografico francese Vincent Cassel (nome d'arte di Vincent Crochon) sarà nel cast della terza, attesissima stagione di Westworld, in un ruolo a oggi ancora misterioso (anche se sappiamo che vuole Dolores morta!). In attesa di vederlo in azione - Westworld 3 debutterà in versione originale sottotitolata lunedì 16 marzo alle 02.00, in contemporanea con gli U.S.A (poi in replica la sera alle 20.15 e alle 23.15, dopo il finale di The Outsider ). - scorri la gallery e scopri com'è cambiato il buon Vincent nel corso degli anni.