L'attore francese ha mostrato su Instagram un nuovo tatuaggio sul braccio: è una Betty Boop di colore, la versione cartoon della modella e madre di sua figlia Amazonie

Vincent Cassel (FOTO), 53 anni, ha dedicato un tatuaggio a sua moglie, la modella 23enne Tina Kunakey (FOTO). L'attore ha mostrato su Intagram il braccio, con sopra disegnata una versione di colore di Betty Boop, la celebre pin-up dei cartoni animati. Vincent Cassel e il tatuaggio per Tina Kunakey Su Instagram Vincent Cassel ha mostrato il bicipite sul quale è presente il colorato tatuaggio, non si sa se permanente o temporaneo. La Betty Boop di colore rappresentata ha un abito rosso e i capelli afro, evidente raffigurazione cartoon della moglie Tina Kunakey.

Non è un caso, quindi, che la modella francese abbia scelto la stessa immagine come profilo Instagram. Non è certo la prima dedica che Vincent Cassel fa a Tina Kunakey: solo qualche giorno fa ha pubblicato un romantico scatto di una vacanza alle Hawaii, altro sintomo che la relazione tra i due procede a gonfie vele, nonostante i 31 anni di differenza.

Vincent Cassel e Tina Kunakey, la storia d'amore approfondimento Vincent Cassel, nozze con Tina Kunakey Vincent Cassel è stato sposato 14 anni (dal 1999 al 2013) con Monica Bellucci, dalla quale ha avuto due figlie, Deva di 15 anni e Leonie di 10. Dal 2015 ha cominciato una relazione con Tina Kunakey e nonostante le critiche per la grande differenza d'età i due si sono sposati il 24 agosto 2018 a Bidart in Francia e il 19 aprile 2019 è nata la loro prima figlia, Amazonie. Il tatuaggio dedicato alla moglie, quindi, potrebbe anche essere una dedica in occasione del secondo anniversario di matrimonio. Da festeggiare non c'è solo la data delle nozze, ma anche quella del primo incontro, cinque anni fa: per questo Cassel il 31 luglio ha pubblicato su Instagram un altro dolce scatto insieme alla moglie, con la didascalia “Cinque anni e oltre”.