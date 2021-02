Tina Kunakey diventa stilista e posa insieme a Vincent Cassel

La modella francese ha disegnato una linea di capi unisex per The Kooples, posando con Vincent Cassel per pubblicizzarla

Tina Kunakey ( FOTO ) ha disegnato una linea di capi unisex per The Kooples , coronando il suo sogno di diventare stilista.

La collezione si chiama “ Tina for Vincent ” e comprende capi per la Primavera / Estate 2021. Per l'occasione, la modella e il marito hanno posato insieme in una serie di scatti portando la loro sfera privata davanti all'obiettivo della fotocamera.

Nonostante la grande differenza di età, l'amore tra Tina Kunakey e Vincent Cassel è sempre più forte. E, ora, è arrivata una grande notizia anche sul fronte lavorativo: per la prima volta Tina ha collaborato come designer per una linea di abbigliamento unisex per il brand The Kooples.

Vincent Cassel (FOTO), da Monica Bellucci, ha avuto due bambine: Leonie e Deva. Quest’ultima, classe 2004, ha debuttato con successo nel mondo della moda come protagonista di una campagna pubblicitaria per Dolce & Gabbana. Ed è stato proprio Vincent, la fonte d’ispirazione per la linea fashion di Tina Kunakey. La modella e stilista ha confessato di aver rubato vestiti dal guardaroba del marito durante la quarantena che hanno trascorso insieme nel sud della Francia. Jeans, camicie, giacche: capi dallo stile minimal, perfetti da indossare anche in questo particolare momento storico in cui spesso si è in casa.

Proprio per questo, “Tina for Vincent” è composta da 15 capi adatti sia agli uomini che alle donne, neutri e dalle linee ampie e confortevoli. C'è anche una borsa che porta il nome della sua creatrice, la Tina Bag, una borsa a secchiello in pelle perfetta per tutti i giorni.