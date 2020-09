"Gauguin", il film dedicato al pittore con Vincent Cassel

La ricerca di novità, l'amore per la pittura, per la vita. Vincent Cassel è il protagonista di "Gauguin", il film diretto da Edouard Deluc che racconta la vita del maestro del post-impressionismo. Paul Gauguin lascia la Francia nel 1891, cercando nuovi stimoli per la sua arte.

Tahiti

Il pittore approda a Tahiti, dove sfida la solitudine, la povertà e la malattia. Dove conosce però anche la sua musa: Téhura, che diventerà poi sua moglie. Una donna che lo ispirerà nella sua ricerca artistica. Un rapporto segnato da emozioni forti, difficile, e per certi versi anche ossessivo.

La ricerca della verità

Un Vincent Cassel che indossa i panni di un uomo insoddisfatto, che cerca di dare una nuova luce alla sua creatività lasciando la sua vita, cercandone un'altra per darsi una chance di rinascita. Un'interpretazione, quella dell'attore francese, che si adatta perfettamente al personaggio, restituendo al pubblico quello sguardo malinconico con cui ci immaginiamo Paul Gauguin.