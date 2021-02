I tre moschettieri: Eva Green e Vincent Cassel nel cast

L’adattamento in due parti del capolavoro della letteratura francese firmato Alexandre Dumas vedrà l’attrice nei panni di Milady de Winter e l’attore in quelli di Athos. Il già annunciato François Civil interpreterà invece D’Artagnan. Non mancano nemmeno Louis Garrel (nei panni reali di Re Luigi XIII) e Oliver Jackson-Cohen, la star di The Invisible Man, nella parte del duca di Buckingham

Il capolavoro della letteratura francese, I tre moschettieri di Alexandre Dumas, è protagonista dell’adattamento cinematografico in due parti in cantiere alla Pathé e avrà nel cast anche Eva Green e Vincent Cassel. La storica casa di produzione cinematografica francese assieme al produttore Dimitri Rassam (figlio dell’attrice Carole Bouquet e del producer Jean-Pierre Rassam nonché membro della famiglia principesca monegasca dopo aver avuto un figlio con Charlotte Casiraghi. I due si sono sposati nel giugno 2019) ha varato questo progetto da 60 milioni di euro che divide in due parti la storia raccontata nel romanzo di Dumas.

Si tratterà di due lungometraggi, rispettivamente intitolati I tre moschettieri – D’Artagnan e I tre moschettieri – Milady, e saranno entrambi diretti dallo stesso regista: Martin Bourboulon, recentemente dietro alla cinepresa di Eiffel con Romain Duris ed Emma Mackey. La sceneggiatura delle due pellicole ispirate all’opera di Alexandre Dumas è stata scritta a quattro mani da Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière.



La tedesca Constantin Film e la spagnola DeAPlaneta si sono unite per comprodurre il progetto cinematografico, acquistandone già i diritti per la Germania e la Spagna.



Il cast già annunciato

Eva Green si calerà nei panni di Milady de Winter mentre Vincent Cassel interpreterà il ruolo di Athos. Oltre a loro, sono stati già annunciati Vicky Krieps nei panni della Regina Anna d’Austria, Pio Marmaï in quelli di Porthos, François Civil nel ruolo di D’Artagnan, Romain Duris in veste di Aramis, Louis Garrel nei panni reali di Re Luigi XIII e Oliver Jackson-Cohen (la star di The Invisible Man) nella parte del duca di Buckingham. A differenza dei precedenti adattamenti de I tre moschettieri, questo avrà una novità: comparirà il personaggio di Hannibal, basato su Louis Anniaba che è stato il primo moschettiere nero della storia francese.



I precedenti adattamenti de I tre moschettieri

Il primo film risale al 1909 ed è la pellicola italiana diretta da Mario Caserini.



Così come uno dei due lungometraggi in cantiere si focalizzerà sulla figura di Milady (almeno stando al titolo che la incorona come personaggio principale), anche nel 1974 la figura femminile dell’opera di Dumas era stata resa protagonista. Si tratta di Milady - I quattro moschettieri, diretto da Richard Lester.

Al 1986 risale invece il film di animazione I tre moschettieri, prodotto dalla Burbank Films Australia, mentre nel 2004 la Walt Disney Pictures ha prodotto Topolino, Paperino, Pippo: I tre moschettieri. C’è stato perfino un Barbie e le tre moschettiere, nel 2009, un lungometraggio realizzato in grafica computerizzata con la celebre bambola della Mattel nei panni di Corinne, la figlia di D'Artagnan.

Nel 2011 Paul W. S. Anderson ha diretto l’adattamento del romanzo di Dumas, con un cast anche allora stellare (Milla Jovovich nei panni di Milady de Winter, Orlando Bloom in quelli del Duca di Buckingham e Christoph Waltz alias Cardinale Richelieu, tra gli altri).