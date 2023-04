Secret Invasion, il trailer della serie tv Marvel

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il nuovo trailer di Secret Invasion, l’ultima serie di spionaggio dei Marvel Studios con protagonista Samuel L. Jackson nel ruolo dell’ex-direttore dell’intelligence S.H.I.E.L.D. Nick Fury e in arrivo il 21 giugno su Disney+, ha debuttato il 2 aprile sull’emittente televisiva statunitense ESPN durante il Sunday Night Baseball. La serie, che fa parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe insieme ai film Ant-Man and the Wasp: Quantumania (uscito a febbraio), Guardiani della Galassia Vol. 3 (atteso a maggio) e The Marvels (prossimo sequel di Captain Marvel) e alle future serie tv Echo e seconda stagione di Loki, schiera nel cast anche Cobie Smulders nel ruolo dell’ex-agente dello S.H.I.E.L.D. Maria Hill, Don Cheadle nel ruolo del colonnello James Rhodes/War Machine e Ben Medelsohn nel ruolo del capo degli Skrull Talos e introduce inoltre nell’universo Marvel Emilia Clarke nel ruolo della figlia di Talos G’iah, e ancora Olivia Colman e Kingsley Ben-Adir. Nel trailer, Nick Fury emerge dall'oscurità di una foresta e ritorna protagonista dopo essere apparso nel film del 2019 Spider-Man: Far From Home, dove il personaggio si era rivelato essere uno Skrull mutaforma fino alla scena post-crediti che ha mostrato il vero Fury lavorare di nascosto da qualche parte nello spazio. “Questo è uno show più dark. Sarà un thriller eccitante. Non saprete mai chi sono le persone – sono Skrull o sono umani?” aveva detto l’attrice Colbie Smulders in occasione della presentazione della nuova serie al Marvel Studios Comic-Con la scorsa estate, come riportato da Variety.