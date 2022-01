Secret Invasion, da Samuel L. Jackson a Emilia Clarke: foto e video

I due interpreti sono stati colti più volte sul set della nuova serie Marvel le cui riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito. Tra i fan circolano ipotesi suoi personaggi e sulla trama Condividi

L'attesa per la nuova serie Marvel Studios “Secret Invasion” è già ai massimi livelli come provano i numerosi account fan tematici dedicati esclusivamente alle anticipazioni sullo show diretto da Thomas Bezucha e Ali Selim. Al momento gli occhi indiscreti dei fan sono concentrati sul Regno Unito dove è operativo il set da cui provengono foto e video che ritraggono alcuni dei personaggi principali. Samuel L. Jackson ed Emilia Clarke, entrambi coinvolti nella produzione con due ruoli principali, sono tra i volti più ricercati nelle ultime settimane e i fan avanzano ipotesi su come i loro personaggi contribuiranno alla trama.

Le foto con Samuel L. Jackson ed Emilia Clarke approfondimento Secret Invasion, Emilia Clarke nelle nuove foto della serie tv Marvel “Secret Invasion”, tratto dalle omonime avventure dei fumetti Marvel, come è ormai noto, svilupperà una parte della storia della grande epopea distribuita tra cinema e tv partendo da alcuni spunti successivi alle vicende di “Captain Marvel”, lungometraggio del 2019.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Una infiltrazione di membri della razza Skrull interesserà la Terra e toccherà ai ben noti sorveglianti dell'Universo Marvel contrastare l'invasione. Sarà Nick Fury, il personaggio interpretato da Samuel L. Jackson, il coordinatore delle operazioni, plausibilmente. Non ci sono infatti molte informazioni sulla trama della prossima serie Marvel ma le indiscrezioni sulla lavorazione di un progetto con al centro l'interprete del capo dello spionaggio S.H.I.E.L.D erano già nell'aria da diverso tempo. Non stupisce, dunque, che Samuel L. Jackson sia seguito molto da vicino dagli obiettivi infiltrati sul set della produzione: i fan stanno cercando di carpire qualche dettaglio in più sulle attività del suo personaggio. Sotto attenzione anche Emilia Clarke, anche lei probabilmente scritturata per il ruolo di spia. I suoi scatti la mostrano al momento vestita in maniera molto ordinaria e con un caschetto di capelli scuri.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Un video di un'esplosione sul set approfondimento Marvel, film e serie TV in uscita dopo Loki: l'elenco completo Un video di un'esplosione durante il National Unity Day (evento al centro della nuova trama, stando alle indiscrezioni dal set basate su un cartello scritto in lingua russa), ha catalizzato l'attenzione dei fan su una delle tante sequenze action che caratterizzeranno il nuovo show. Anche l'arrivo sul set di altri attori coinvolti nella produzione è fonte di nuovi interrogativi: Emilia Clarke, tra le più fotografate in questi giorni, è stata vista in compagnia di Kingsley Ben-Adir cui è stato affidato il ruolo di un potente Skrull vicino a Talos, interpretato da Ben Mendelsohn, che si scontrerà proprio con Nicky Fury durante l'invasione della razza aliena sul pianeta Terra. La maggior parte dei materiali inediti proviene dal set nel Regno Unito di Halifax che non sarà l'unica location europea della produzione. “Secret Invasion” dovrebbe essere pronto per il pubblico entro la fine del 2022.