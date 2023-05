Shonda Rhimes: "Altri personaggi di Bridgerton degni di uno spin-off"

La famosa sceneggiatrice e produttrice televisiva statunitense Shonda Rhimes - colei che sta dietro al successo televisivo di Bridgerton - ha rivelato che vorrebbe scrivere una nuova serie dedicata a un altro personaggio dello show originale. Dopo il successo dello spin-off “La Regina Carlotta”, la creatrice di Bridgerton ha anticipato che potrebbe scrivere un nuovo prodotto che nasce da una costola della serie madre. Ecco su quale personaggio si vorrebbe soffermare

La famosa sceneggiatrice e produttrice televisiva statunitense Shonda Rhimes - colei che sta dietro al successo televisivo di Bridgerton, oltre a quello di Grey's Anatomy - ha rivelato di voler scrivere una nuova serie dedicata a un altro personaggio dello show originale. Dopo il successo dello spin-off La Regina Carlotta, la creatrice di Bridgerton ha anticipato che potrebbe scrivere un nuovo prodotto che nasce da una costola della serie madre.



Queen Charlotte: A Bridgerton Story (in Italia tradotto come La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton) si concentra sull'ascesa al potere e sulla preminenza della monarca messa a titolo nei suoi primi giorni di regno come regina d’Inghilterra, dopo il matrimonio con Re Giorgio III.



Dipende tutto dal successo della serie spin-off sulla Regina Carlotta

La recente serie spin-off di Bridgerton è composta da trame che si intrecciano, tra flashback e momenti presenti (presenti a livello diegetico, s’intende) per raccontare nel dettaglio la storia di Queen Charlotte.

La nuova miniserie è stata presentata in anteprima il 4 maggio e ha immediatamente conquistato il pubblico. L’accoglienza è stata tale da permetterci di dire che La Regina Carlotta riesce a rivaleggiare con lo spettacolo originale, il già amatissimo Bridgerton.



“Queen Charlotte, lo spin-off dell'immensamente popolare show dei corsetti di Netflix, è persino più eccitante dello spettacolo originale”, scrive in queste ore la giornalista Harriet Johnston sul Daily Mail.



La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton è disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Il personaggio a cui Shonda Rhimes sarebbe interessata ora

Shonda Rhimes ha lasciato intendere che potrebbe scrivere un altro spin-off della serie. In un’intervista rilasciata al magazine Hello, la sceneggiatrice e produttrice televisiva ha affermato quanto segue: “Non c'è intenzione di esplorare qualcuno in particolare... Anche se, scrivendolo, mi sono molto interessata molto alla storia di Violet. Quindi, vedremo”.

Violet Bridgerton sarà il nuovo personaggio approfondito da Shonda Rhimes? Violet Bridgerton è interpretata da Ruth Gemmell nella serie Netflix originale e anche in Queen Charlotte. In quest’ultima, Gemmell interpreta il personaggio rendendolo magistralmente come un'indaffarata madre di otto giovani Bridgerton.



Nel nuovo spin-off su Queen Charlotte, anche la storia passata del personaggio di Violet viene esplorata. A interpretare la sua versione più giovane ci pensa l’attrice Connie Jenkins-Greig. La Violet ragazza viene descritta come "un'adolescente gentile e curiosa”.

La Regina Carlotta è ambientato decenni prima degli eventi di Bridgerton

Lo spin-off La Regina Carlotta è ambientato alcuni decenni prima degli eventi di Bridgerton e segue la formidabile regina messa a titolo, interpretata da India Amarteifio.

Lo show procede su due binari, raccontando due trame: una di queste è nell'attuale (lato diegesi) Bridgerton nel 1817 e segue le conseguenze della morte dell'erede reale, la principessa Charlotte.

Durante il lutto, la regina - interpretata da Golda Rosheuvel - fa pressioni sui suoi figli affinché si sposino e generino un altro erede reale. L'altra trama - ambientata molto prima, nel 1761 - racconta il matrimonio tra una giovane regina Charlotte (interpretata da India Ria Amarteifio) e il re Giorgio III.



Lo spin-off, secondo la sinossi ufficiale, "si tuffa nel passato esplorando il lungo matrimonio della monarca con il re" e "il modo in cui la sua identità razziale influenza la sua esperienza e il suo paese".

Una regina che riesce ad affrontare la malattia mentale del re con empatia e compassione La serie racconta anche come la regina abbia affrontato con empatia, delicatezza e compassione la malattia mentale di re Giorgio, accompagnandolo nella sua discesa negli inferi della follia senza mai lasciarlo solo.



La storia esplora anche la sua prima relazione con la sua cara amica Lady Agatha Danbury, personaggio di Bridgerton interpretato da Adjoa Andoh.

Uno spin-off a dir poco di successo

Queen Charlotte: A Bridgerton Story ha avuto una settimana di apertura da record, da quando è stato rilasciato su Netflix.

Lo spin-off prequel di Bridgerton ha già ricevuto il plauso della critica e ha attirato 148,28 milioni di ore di visione in tutto il mondo nei primi quattro giorni. La serie è stata classificata come lo spettacolo numero uno più visto tra tutti i titoli sulla piattaforma di streaming nell'ultima settimana.

Secondo The Hollywood Reporter, La regina Carlotta non solo è stata classificata tra le prime 10 in 91 Paesi, ma è stata anche classificata come numero uno in 76 di quelle località.



La miniserie di sei episodi ha portato quest'anno la quarta migliore settimana di apertura per Netflix. La prima stagione di Bridgerton ha debuttato nel dicembre 2020 e ha ottenuto un successo di critica paragonabile a questo nuovo suo “figlio”.

Intanto la serie originale drammatica in costume tornerà presto per la sua terza stagione, di cui però non è ancora stata annunciata una data di uscita.