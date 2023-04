Si intitola "Lord of the Flies" e adatterà per la prima volta in TV l'omonimo (e iconico) romanzo dell'autore inglese. Racconterà la medesima storia: dei ragazzini si ritrovano bloccati su un'isola tropicale. Dovranno cercare di sopravvivere, a ogni costo. Sappiamo purtroppo come va a finire (qui lo spoiler non vale perché è un libro degli anni '50)

Un annuncio importante per tutti gli amanti di piccolo schermo e di grande letteratura è quello che è stato fatto in queste ore dalla BBC: tra poco arriverà una serie televisiva tratta dal romanzo cult di William Golding, ossia Il signore delle mosche (uscito per la prima volta nel 1954).



Si intitolerà Lord of the Flies (come il titolo originale del romanzo, da noi tradotto letteralmente come Il signore delle mosche) e sarà una mini-serie di genere drammatico, composta da quattro episodi della durata di un'ora ciascuno.

Verrà prodotta per BBC One e BBC iPlayer da Eleven (sostenuta da Sony Pictures Television), adattando per la prima volta in TV l'omonimo (e iconico) romanzo di Golding.

Racconterà la medesima storia del libro: dei ragazzini si ritrovano bloccati su un'isola tropicale. Dovranno cercare di sopravvivere. A ogni costo… Ma sappiamo purtroppo come va a finire (qui lo spoiler non vale perché il libro è uscito negli anni '50, quindi ne avete avuto eccome di tempo per leggerlo! Ma comunque non è mai troppo tardi).



Lo show è scritto dal pluripremiato sceneggiatore Jack Thorne (National Treasure, Help e This is England '90, tra gli altri), il quale afferma: “È uno show televisivo che speriamo le famiglie guardino insieme sul divano e lo scoprano proprio come io da bambino scoprivo il libro con mia mamma”.



A produrre ci sono Joel Wilson e Jamie Campbell (Ten Pound Poms e Sex Education) per Eleven e Nawfal Faizullah per la BBC.