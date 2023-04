Lupin 3, data d'uscita "svelata" con un video-mistero di Omar Sy

Netflix ha annunciato la data d'uscita di Lupin - Parte 3, scegliendo la strada creativa: non ha rivelato la data precisa in cui i nuovi episodi arriveranno in streaming sulla piattaforma ma ha diffuso un videomessaggio con Omar Sy, invitando i fan della serie televisiva a giocare. Soltanto stando al gioco, infatti, potrà essere capita la data d’uscita

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Netflix ha annunciato la data d'uscita di Lupin - Parte 3, scegliendo la strada creativa: non ha rivelato la data precisa in cui i nuovi episodi arriveranno in streaming sulla piattaforma ma ha diffuso un videomessaggio con Omar Sy, invitando i fan della serie televisiva a giocare. Soltanto stando al gioco, infatti, potrà essere capita la data in cui finalmente il terzo atto della saga TV approderà sulla piattaforma.

L’attore protagonista dell’apprezzatissima serie prodotta da Gaumont e pubblicata su Netflix, liberamente ispirata ai romanzi di Maurice Leblanc che hanno per protagonista il celebre ladro Arsenio Lupin, afferma nel suo videomessaggio che la data d'uscita della Parte 3 è nascosta su Netflix.

Il post con cui è stato condiviso il video sta collezionando tantissimi commenti, a conferma di quanto il pubblico stia aspettando in maniera spasmodica i nuovi episodi dello show.



Potete guardare il videomessaggio di Omar Sy a tema Lupin - Parte 3 nel post di Instagram condiviso dall’account ufficiale di Netflix (che vi mostriamo alla fine di questo articolo).