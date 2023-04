La battaglia legale di Johnny Depp e Amber Heard sarà al centro di un documentario. Si tratta di una docuserie in tre parti ed è un progetto appena annunciato dall’emittente britannica Channel 4. Il titolo, per ora provvisorio, è “Depp V Heard”. Viene pubblicizzato come il primo esame "approfondito" del processo per diffamazione del 2022 (da cui Depp, come è noto, è uscito vittorioso)

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



La battaglia legale di Johnny Depp e Amber Heard sarà al centro di un documentario. Si tratta di una docuserie in tre parti, un progetto che è stato appena annunciato dall’emittente britannica Channel 4.

Il titolo, per ora provvisorio, è Depp V Heard. Viene pubblicizzato come il primo esame "approfondito" del processo per diffamazione del 2022, da cui (come è arcinoto) Depp è uscito vittorioso.



La docuserie è prodotta da Bitachon365, da Fulwell 73 del produttore di Blowing LA Sheldon Lazarus e da Empress Films. Quest’ultima è la casa di produzione a cui si deve il documentario Netflix The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes.

E a dirigere Depp V Heard sarà proprio la regista di The Mystery of Marilyn Monroe (che le è valso una nomination ai BAFTA), Emma Cooper.