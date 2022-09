La causa legale tra Johnny Depp e Amber Heard sbarca in televisione. Venerdì 30 settembre, infatti, andrà in onda in streaming su Tubi il film Hot Take: The Depp/Hear Trial, con Mark Hapka nei panni di Johnny Depp e Megan Davis in quelli di Amber Heard Condividi

Non è la prima volta che un evento mediatico ottiene una trasposizione televisiva. Di esempi se ne possono fare a bizzeffe e il processo tra Johnny Depp e Amber Heard è solo l'ultimo caso. L'emittente Tubi, servizio streaming gratuito negli Stati Uniti d'America, manderà in onda il prossimo venerdì 30 settembre il film Hot Take: The Depp/Heard Trial, incentrato appunto sulle tappe che hanno portato allo scontro in tribunale dei due ex compagni di vita.

I dettagli del film: gli attori scelti approfondimento Depp vs. Heard, l'attrice fa appello e invoca il Primo Emendamento Calcolando che il verdetto definitivo, che ha visto la vittoria di Johnny Depp, è arrivato solo lo scorso giugno, la pellicola è stata realizzata in pochissimo tempo. A dirigerla c’è Sara Lohman, regista di Secrets in the Woods, aiutata da Guy Nicolucci che ha stilato la sceneggiatura del film che sarà prodotto da Tubi e MarVista Entertainment. Per quanto concerne il cast, a interpretare Johnny Depp è stato scelto Mark Hapka che abbiamo visto in Parallels e Days of Our Lives, mentre per la parte di Amber Heard è stata scritturata Megan Davis, apparsa in Alone in the Dark. Infine, all’interno del cast trovano spazio Melissa Marty come Camille Vasquez, avvocato di Johnny Depp, e Mary Carrig in quelli di Elaine Bredehoft, quest’ultima legale dell’attrice. Nell’annunciare il progetto, la MarVista Entertainment ha dichiarato che l’obiettivo è quello di “dipingere un racconto unico di ciò a cui milioni di persone hanno assistito e letto sui giornali negli ultimi tempi”.

@IPA | @Getty

La relazione tra Johnny Depp e Amber Heard è durata dal 2012 al 2016, con i due che si erano anche sposati il 3 febbraio 2015. L'attrice chiese il divorzio dopo 15 mesi per presunte violenze domestiche da parte dell'ormai ex marito, dal quale divorziò nel gennaio 2017. La vicenda, però, proseguì con accuse reciproche sino al processo che li ha visti coinvolti. Trattandosi di due attori famosi, tale caso ha avuto un'eco mediatica notevole sino al 1° giugno 2022, giorno in cui il tribunale di Fairfax in Virginia ha sancito la vittoria di Johnny Depp condannando Amber Heard a un risarcimento di 10,35 milioni di dollari. Una decisione non apprezzata dai legali dell'attrice, che hanno annunciato appello al Primo Emendamento. La vicenda, a livello lavorativo, non ha giovato a entrambi. Infatti, Johnny Depp ha perso alcuni ruoli come quello di Gellert Grindelwald nella saga Animali Fantastici e dove trovarli mentre Amber Heard, interprete della principessa Mera in Aquaman, avrà una parte decisamente ridimensionata nel sequel Aquaman and the Lost Kingdom.