The Continental, svelata trama dello spin-off di John Wick

Erica Lee, produttrice di "John Wick 4", ha offerto anticipazioni sul futuro del franchise e ha “spoilerato” alcuni dettagli sulla trama di "The Continental", la mini serie spin-off attesa il prossimo settembre. Lee ne ha parlato al magazine statunitense "Collider"

Erica Lee, produttrice di John Wick 4, ha offerto succulente anticipazioni sul futuro del franchise che fino a questo capitolo era dominato dal mitico personaggio interpretato da Keanu Reeves.

Sottolineiamo subito che ciò che segue contiene spoiler relativi a John Wick 4, quindi se ancora non sapete come va a finire il quarto capitolo dell'epopea cinematografica dominata da Wick, non proseguite con la lettura. Anche se ormai lo sanno anche i paracarri come finisce John Wick 4, ma non si sa mai.



Erica Lee ha “spoilerato” (si fa per dire) alcuni dettagli sulla trama di The Continental, la mini serie spin-off attesa il prossimo settembre (e il fatto che sia attesa per settembre fa parte degli “spoiler” di Erica Lee).



Ciò che la produttrice di John Wick 4 ha raccontato al magazine statunitense Collider è che The Continental avrà tre episodi da 90 minuti ciascuno.

Ogni capitolo di questa serie spin-off sarà un mini film a sé, benché i tre episodi facciano comunque parte di un’unica storia, in cui inoltre non sono previsti salti temporali.

Dunque ogni episodio sarà ambientato a New York nel 1970.

Poi: Colin Woodell sostituisce Ian McShane nel ruolo del giovane Winston. E ancora: Ayomide Adegun interpreta un giovane Charon. Queste sono alcune delle indiscrezioni offerteci dalla produttrice la quale, senza specificare una data precisa, ha però svelato che The Continental arriverà il prossimo settembre.



Una serie incentrata sugli hotel in cui gli assassini possono dormire

The Continental è incentrata sulla catena alberghiera in cui gli assassini, i colleghi di John Wick insomma, possono dormire. Questi hotel sono gli unici posti al mondo in cui i killer possono concedersi sonni tranquilli, senza il timore di venire ammazzati.



Sebbene John Wick 4 abbia messo la parola fine sul personaggio di Keanu Reeves nell’universo narrativo incentrato sul suo tanto mitico quanto spietato sicario, le storie che questo universo diegetico potrà ancora raccontare sono parecchie. Lo dimostra il fatto che Lionsgate abbia già annunciato due prequel: uno è il film Ballerina con protagonista Ana de Armas, mentre l’altro è questa serie prequel, The Continental.

The Continental “racconterà del giovane Winston e del giovane Lance Reddick, il giovane Charon”

Di seguito vi riportiamo l’intera dichiarazione di Erica Lee riguardo la mini serie The Continental.

“Racconterà del giovane Winston e del giovane Lance Reddick, il giovane Charon. Abbiamo ascoltato molte proposte e abbiamo discusso sul fare o meno una timeline simile a quella di John Wick o una timeline alternativa. Ci è sembrato giusto fare un prequel, fare una timeline alternativa ci ha dato molta flessibilità nel seguire tracce parallele. Penso che la gente ami così tanto John Wick e il suo mondo perché sta imparando a conoscere gli Hotel e per gli Easter Egg. Diamo così poco peso ad ogni personaggio e all’hotel in ogni film che penso che le persone fossero davvero entusiaste di saperne di più e scavare più a fondo in The Continental avendo risposte a domande tipo: ?Com’è l’addetto alle pulizie lì? Com’è il personale? Come si entra al Continental? Come sono fatte le monete d’oro?? Quindi, con questa sequenza temporale e questa ambientazione, ci è permesso fare un tuffo molto profondo in questo mondo ed esplorare molte di quelle cose”.

Rivedremo ancora John Wick?

Sull'eventualità di rivedere il personaggio di John Wick anche in futuro, Lee ha dato qualche speranza. “Penso che… quel personaggio di John Wick sia morto? Sì, lo è. Ci sono altre versioni o... non lo so, mai dire mai. È una lunga vita. […] Stiamo sviluppando anche altre strade e penso che ci siano molte opportunità per i film con altri personaggi […] per creare film che siano una sorta di passaggio di consegne a personaggi diversi. […] Realizzare Ballerina è stato in realtà un processo davvero interessante, perché è un sacco di cose che prendiamo dai film di John Wick, ma poi è leggermente diverso. È stato divertente lavorare su John Wick 4 e Ballerina contemporaneamente, e lo show televisivo, è molto Wick, ma molte versioni diverse di esso. […] Quindi, è semplicemente interessante lavorare sull'universo di Wick in modi diversi”, ha dichiarato Erica Lee ai microfoni di Collider.

Lee: “C'è un altro film che stiamo sviluppando” E non è tutto: la produttrice di John Wick 4 fa palpitare i cuori dei fan del franchise lanciando la seguente “bomba”: “C'è un altro film che stiamo sviluppando e penso che annunceremo nel prossimo, diciamo, mese o due. Quindi, spero che ci siano Ballerina 2 e John Wick 5 e molte altre cose. Ma stiamo sviluppando molte cose e avere molte discussioni con molti scrittori e gestione del marchio e l'universo di Wick è la mia massima priorità”.

Di cosa potrebbe parlare il film non annunciato del franchise di John Wick?

Il magazine Collider (sempre molto ben informato) fa pronostici basandosi però questa volta non su fonti ma sull'intuito.



“Per ora, possiamo solo indovinare di cosa tratta questo film non ancora annunciato, ma possiamo sicuramente sperare che ci dia il duello tra Akira (Rina Sawayama) e Caine (Donnie Yen)”, si legge su un articolo di Collider pubblicato nelle scorse ore.



Per ciò che concerne le aspettative di Erica Lee, che parla già di un sequel di Ballerina, nota che “ha senso che Lee pensi già a Ballerina 2 poiché l'imminente spin-off introdurrà una nuova eroina d'azione che può diventare il nuovo John Wick”.

Il progetto più sconcertante? John Wick 5… Collider sottolinea come il “progetto più sconcertante sulla lista di Lee” sia John Wick 5. John muore alla fine del capitolo 4 (questo è lo spoilerone di cui vi avevamo avvertiti all’inizio dell’articolo, facendo però notare che questa cosa la sanno anche i paracarri ormai). Fare risorgere in qualche modo John Wick non sarebbe apprezzato da molti dei fan che hanno amato parecchio il finale della saga. Farlo riemergere dalla tomba in stile zombie potrebbe minare l'impatto emotivo della sua dipartita.

Ne sapremo qualcosa di più tra un paio di mesi, come ha promesso Erica Lee.

