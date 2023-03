How I Met Your Father, Barney Stinson torna nello spin-off

Neil Patrick Harris sarà ancora Barney Stinson nel finale di metà stagione di How I Met Your Father . Hilary Duff ha comunicato la notizia tramite uno scatto pubblicato sul profilo Instagram.

Hilary Duff è Sophie Tomkins, protagonista dello spin-off di How I Met Your Father, giunto quest’anno alla seconda stagione. L’attrice statunitense è affiancata da Chris Lowell, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tom Ainsley e Tien Tran, ma per il finale di metà stagione sarà presente anche una guest star d’eccezione, niente di meno che Neil Patrick Harris, ovvero Barney Stinson, uno dei protagonisti di How I Met Your Mother.