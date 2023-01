How I Met Your Father, il trailer della stagione 2

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Probabilmente in Italia How I Met Your Father 2 arriverà una volta conclusa la messa in onda negli Stati Uniti, come è accaduto per la prima stagione. Tuttavia online è possibile dare uno sguardo al poster ufficiale e al trailer per avere un’idea dei nuovi episodi, dei ritorni e delle new entry del cast e altri dettagli. Per esempio si vede John Corbett che nella serie sarà il nuovo interesse sentimentale di Sophie. Scritta da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, questa serie nasce come spin-off del grande successo How I Met Your Mother.