Addio all'attore Bob Saget, voce narrante di How I Met Your Mother

È morto all’età di 65 anni l’attore Bob Saget, noto tra le altre cose per essere la voce narrante della serie How I Met Your Mother. Il suo corpo senza vita è stato trovato in una camera dell’hotel Ritz-Carlot di Orlando, in Florida. Le cause del decesso non sono ancora note ma, a quanto si apprende, la polizia non ha trovato segni di violenza sul cadavere e ha escluso un eventuale abuso di droghe. “Lui era tutto per noi e vogliamo che sappiate quando amava i suoi fan, esibirsi live e far divertire le persone”, ha detto la famiglia in una nota.