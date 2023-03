Rege-Jean Page e Morgan Freeman produrranno una serie su Muhammad Ali

Una serie evento composta da otto episodi sull'icona della boxe Muhammad Ali è in lavorazione per Peacock da Regé-Jean Page, Morgan Freeman e Kevin Willmott. La notizia è stata riportata da Deadline e poi confermata da Variety e altre testate del settore. Si intitolerà Excellence: 8 Fights, e la sceneggiatura è firmata dal premio Oscar Willmott autore di BlacKkKlansman e Da 5 Bloods partendo dalla biografia di Jonathan Eig Ali: A Life. Page e Freeman sono entrambi a bordo del progetto come produttori esecutivi, così come Willmott, Lori McCreary per Revelations Entertainment ed Emily Brown.

Regé-Jean Page e Morgan Freeman

GUARDA ANCHE

Tutti i video sulle serie tv

Dopo il suo ruolo da protagonista in Bridgerton di Netflix nel 2020 (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), Regé-Jean Page ha continuato ad ampliare i suoi orizzonti nella recitazione con il film d'azione The Grey Man e l'imminente adattamento cinematografico Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri. Amato per i suoi ruoli in film come Million Dollar Baby e The Shawshank Redemption, Morgan Freeman è un attore premio Oscar che si è anche fatto un nome come produttore esecutivo di progetti come Madam Secretary e Invictus. Willmott ha vinto l'Oscar per la sceneggiatura adattata nel 2019 per BlacKkKlansman ma tra i suoi credits precedenti si trovano anche Chi-Raq, Jayhawkers e La 24° Ora.