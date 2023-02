1/10 ©IPA/Fotogramma

Attore popolarissimo del grande e piccolo schermo, nonché ex modello e personaggio della tv, Francesco Arca è oggi il protagonista di Resta con me, fiction poliziesca in onda in otto prime serate su Rai Uno dal 19 febbraio. Nello show Arca interpreta Alessandro Scudieri, vicequestore della squadra mobile di Napoli

