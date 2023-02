The Last of Us, la sigla cantata a cappella dai MayTree. VIDEO

Il collettivo coreano ha postato una clip su Youtube nella quale si esibisce sulle note dei titoli di testa della serie, mashuppate con quelle di Take on Me degli Wham. The Last of Us è in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Condividi

The Last of Us sta riscuotendo un successo straordinario di pubblico e critica, apprezzatissima in ogni suo elemento, a partire dalla sigla realizzata da Gustavo Santaolalla, autore anche della colonna sonora del videogame Naughty Dog dal quale è tratta la serie HBO visibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

La sigla a cappella leggi anche The Last of Us, Bella Ramsey risponde ai commenti omofobi Ed è proprio la sigla di The Last of Us a essere al centro del video pubblicato su Youtube dai MayTree, collettivo coreano composto da cinque cantanti che sul web ripropone cover di celebri brani a cappella. In questo caso, la sigla della serie HBO viene mashuppata con Take on Me degli Wham, brano inserito nella colonna sonora del sequel videoludico e protagonista dell’emozionante trailer della prima stagione della serie tv. L’effetto è straordinariamente emozionante, da brividi. Ascoltare il video embeddato in fondo a questo articolo per credere.

ACCLAMATA DALLA CRITICA leggi anche The Last of Us, un episodio tra bloater, cecchini e bambini invisibili The Last of Us è una serie HBO, scritta e prodotta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann, autore anche del videogame per Play Station. In Italia è un’esclusiva di Sky, che trasmette gli episodi in versione originale sottotitolata in contemporanea con gli Stati Uniti, e quelli doppiati in italiano la settimana successiva. La serie ha avuto un’accoglienza straordinaria di critica e pubblico, raggiungendo punteggi altissimi su Rotten Tomatoes (rispettivamente 97% e 91%).

THE LAST OF US, IL CAST leggi anche The Last of Us, nel quarto episodio un indizio sulla storia di Ellie Nel cast della serie figurano Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey in quello di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv è Tess, mentre Nico Parker recita nei panni di Sarah, la figlia di Joel. Tra gli altri attori del cast spiccano Nick Offerman (Bill), Murray Bartlett (Frank), Merle Dandridge (Marlene), Lamar Johnson (Henry), Keivonn Woodard (Sam), Melanie Lynskey (Kathleen), Storme Reid (Riley) e Jeffrey Pierce (Perry).

THE LAST OF US, LA TRAMA vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema serie tv The Last of Us racconta il viaggio del 56enne Joel e della 14enne Ellie in un’America post apocalittica funestata da venti anni di una pandemia fungina da Cordyceps capace di trasformare gli uomini infettati in zombi. Nel tentativo di raggiungere il gruppo ribelle delle Luci, Joel ed Ellie dovranno affrontare i pericoli portati da mostri, predoni, militari e paramilitari, incontrando però sulla loro strada anche preziosi alleati. Il sesto episodio in lingua originale andrà in onda su Sky Atlantic lunedì 20 febbraio alle 3 del mattino, in contemporanea con gli Usa, e sarà immediatamente disponibile on demand su Sky e NOW. Lunedì 20 alle 21:15 è invece prevista la messa in onda del quinto episodio doppiato in italiano.

