Breaking Bad, in arrivo il remake coreano

È stato annunciato l'arrivo del remake coreano di Breaking Bad, un adattamento che trasporrà la serie cult di AMC per il pubblico della Corea del Sud.

Il progetto è attualmente in fase di pre-produzione, in procinto di scritturare il protagonista maschile, l’equivalente di Walter Hartwell White (anche conosciuto con lo pseudonimo di Heisenberg, interpretato da Bryan Cranston).



Per adesso si sa ancora poco del progetto ma è stato già annunciato che la serie si svilupperà nell'arco di quattro stagioni, una in meno rispetto all'originale (che era composto da cinque stagioni).



Molti fan sono rimasti sorpresi dalla notizia di un remake targato Corea, dato che la Corea del Sud è nota per le sue leggi draconiane sull'assunzione di sostanze illegali.



Il Paese impedisce ai propri cittadini di assumere sostanze stupefacenti sempre e comunque, pure quando i coreani in questione si trovano all’estero, in nazioni in cui l'assunzione di tali sostanze è considerata legale. Ciò significa che un cittadino coreano che visita, per esempio, il Canada - dove la cannabis è stata legalizzata a livello federale - potrebbe essere arrestato al suo ritorno a casa se in patria trovassero prove dell'assunzione di sostanze stupefacenti (per esempio un post sui social media).



Comunque sia, benché il mix di Corea del Sud e Breaking Bad appaia incongruo a causa delle leggi restrittive riguardanti gli stupefacenti in questo Paese, ricordiamo che la meth (la metanfetamina) è illegale anche negli Stati Uniti, dove Breaking Bad è stato originariamente prodotto.

Inoltre è doveroso notare che, dai dati condivisi ad aprile 2019, la metanfetamina rappresentava circa il 70% delle droghe circolanti in Corea del Sud.



Altri fan invece si sono lamentati della tendenza sempre più forte di remake e revival infiniti (un trend che coinvolge a livello globale il settore cinematografico e televisivo). Le critiche che stanno emergendo in queste ore sui social network parlano proprio dell'industria cinematografica coreana, che anziché sfornare continuamente rimaneggiamenti di contenuti stranieri (americani in primis) dovrebbe invece concentrarsi sulla produzione di nuove serie originali, secondo i tanti post che stanno fioccando sul web.

Ricordiamo comunque che la serie più guardata della storia (perlomeno della storia di Netflix) è Squid Game, che è proprio una serie televisiva coreana. Dunque i coreani forse farebbero bene a sviluppare prodotti originali, dato che quando lo fanno registrano un successo epocale.