Breaking Bad, reunion di Bryan Cranston e Aaron Paul in Messico VIDEO

I rapporti tra Bryan Cranston e Aaron Paul di Breaking Bad non sono mai stati così buoni. I loro personaggi sono tra i più amati delle serie tv, ma evidentemente sul set si è formato anche uno straordinario rapporto d'amicizia, che li ha spinti ad andare oltre e a coltivare il legame anche al di fuori dell'ambito lavorativo. Lo dimostra l'avvistamento dei due in Messico, ma anche l'iniziativa imprenditoriale intrapresa in coppia. Ma non è tutto, perché i due attori saranno presto in uno spot trasmesso durante il Super Bowl, l'evento sportivo più importante negli Stati Uniti.

Gli avvistamenti di Cranston e Paul I due attori sembrano essere particolarmente appassionati di sport. L'avvistamento di Bryan Cranston e Aaron Paul, infatti, è avvenuto durante una partita della lega NBA che si è disputata tra gli Houston Rockets e i Charlotte Hornets. I due erano seduti a bordo campo e non sono sicuramente passati inosservati. Cranston e Paul qualche giorno prima hanno invce trascorso del tempo insieme a Oaxaca, in Messico, dove hanno promosso la loro nuova impresa, un liquore metzcal. Commercializzato con l'etichetta Dos Hombres, il liquore sembra riscuotere un vero successo sul mercato, come dimostrano i tanti incontri avuti dai due attori, che hanno scambiato strette di mano e scattato foto con decine di fan accorsi per incontrarli. Impossibile dire se il clamore sia per il loro ruolo in Breaking Bad o per l'approvazione del loro metzcal. Sta di fatto che quella settimana in Messico per Bryan Cranston e Aaron Paul è stata un vero successo, come hanno documentato loro stessi su Instagram.

Lo spot per il Super Bowl In realtà, una prima reunion è già avvenuta settimane fa per i due attori, in quanto è stato reso noto che Bryan Cranston e Aaron Paul hanno registrato lo spot PopCorners, di cui è stato già mostrato in anteprima un primo trailer. Frito-Lay ha scelto i due protagonisti di Breaking Bad per il video promo che andrà in onda durante la serata televisiva più vista negli Stati Uniti, quella del Super Bowl.