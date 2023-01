Tornano in tv le avventure di Fosca Innocenti, la serie tv con Vanessa Incontrada e Francesco Arca giunta alla seconda stagione. Nei nuovi episodi, sempre girati e ambientati in Toscana, la protagonista continua il suo lavoro come vicequestore di Arezzo, alle prese con crimini di provincia assieme alla sua squadra investigativa. Non mancheranno, però, anche nuove dinamiche sentimentali e familiari. Vediamo il cast della serie