The Last of Us, chi sono i doppiatori italiani dei personaggi

The Last of Us è la serie del momento. La prima puntata, andata in onda il 16 gennaio su Sky Atlantic e su NOW, ha confermato le aspettative. E la seconda puntata le ha superate.

Le prime perplessità, in merito a The Last of Us, erano state sollevate dopo la pubblicazione del trailer. Se Joel mantiene lo stesso doppiatore che aveva nel videogame, Lorenzo Scattorin, per Ellie c'è stato un cambiamento. A darle la voce non è più Gea Riva, che l'aveva doppiata nel titolo Naughty Dog per Playstation uscito nel 2013 ma Arianna Vignoli , che già ha doppiato Bella Ramsey in Judy e Catherine. Tess e Marlene hanno invece conservato le voci del videogame, rispettivamente quelle di Beatrice Caggiula e Stefania De Peppe. Tra i personaggi ricorrenti, Tommy Miller ha la voce di Francesco Venditti, figlio di Antonello e di Simona Izzo.

Quando vedere The Last of Us in italiano

La versione doppiata di The Last of Us debutta alle 21.05 di lunedì 23 gennaio su Sky Atlantic. Ogni settimana, fino al prossimo 20 marzo, andrà in onda un episodio e, a seguire, verrà trasmesso quello successivo in lingua originale con sottotitoli in italiano. Chi non è riuscito ad aspettare qualche giorno in più ha potuto già vedere i primi episodi di The Last of Us a partire dal 16 gennaio, quando su Sky Atlantic e su NOW sono andati in onda in contemporanea con gli Stati Uniti alle 3 del mattino.