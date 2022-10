Grey's Anatomy 19, annunciata la data di uscita

L’annuncio è arrivato. Disney Plus ha condiviso il poster della diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy svelandone anche la data di uscita sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

L’account Instagram di Disney Plus (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha annunciato che la diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy farà il suo atteso debutto il 2 novembre .

approfondimento

Finale Grey's Anatomy 18 nel limbo il destino dei protagonisti SPOILER

Inoltre, la serie ha conquistato riconoscimenti molto prestigiosi, come ad esempio una candidata ai Grammy Awards e ben tre statuette ai Golden Globe nelle categorie Miglior attrice non protagonista in una serie grazie a Sandra Oh, Miglior attrice in una serie drammatica per Ellen Pompeo e Miglior serie drammatica.