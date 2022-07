Domenica 26 giugno è uscita negli Stati Uniti d’America la prima puntata della quarta stagione di Westworld. In Italia si potrà vedere da lunedì 4 luglio su Sky Atlantic, canale 110 di Sky, ma anche in streaming attraverso le applicazioni Sky Go e Now TV. Sono previste 8 puntate, nelle quali vedremo la protagonista Evan Rachel Wood, con il gradito ritorno di James Marsden ma non solo