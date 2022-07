Evan Rachel Wood: com'è cambiata l'attrice di Westworld

1/10 ©Getty

Dopo aver maturato una considerevole carriera nel cinema, Evan Rachel Wood, statunitense, classe 1987, ha dato prova di grande talento anche in tv dove dal 2016 è impegnata con Westwood – Dove tutto è concesso, show di carattere sci-fi ora giunto alle stagione numero quattro, dal 4 luglio in onda in Italia su Sky Atlantic e in streaming su Now. Eccola alla premiere della nuova stagione a New York, lo scorso giugno