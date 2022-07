Westworld, su Sky e NOW da lunedì 4 la quarta stagione del sci-fi HBO

Serie TV

Westworld 3, episodio 8, finale di stagione: FOTO

Westworld, stagione 3, episodio 8: L'ottavo e ultimo episodio della terza stagione di Westworld - intitolato Crisis Theory - ci porta dritti dritti verso la fine. Da una parte Dolores, nuovamente tutta intera, e Caleb, che vuole distruggere il Sistema e il suo creatore ma che, quasi sicuramente, non ha ancora capito che la sua nuova amica lo sta usando; dall'altra William e Serac, che vogliono fermarli, seppur con diverse motivazioni. In mezzo Bernard e Stubbs, a cui toccherà il delicatissimo compito di evitare un'ecatombe e, soprattutto, di salvare il salvabile. In tutto questo, dove si colloca precisamente Maeve? Che il suo nuovo 'padrone' non le stia simpatico è evidente, ma il conto in sospeso con Dolores, ormai molto personale, va sicuramente chiuso. Da che parte stanno realmente gli eroi, e da che parte i 'cattivi'? Soprattutto: cosa c'è dopo la fine del mondo? - Non perdere il finale di stagione di Westworld 3, che è andato in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic lunedì 4 maggio alle 03.00 (in contemporanea con gli USA) e che sarà in onda in replica alle 21.15 in prima serata. - Per cause di forza maggiore, Westworld 3 è andata in onda soltanto in versione originale sottotitolata (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). La versione doppiata sarà realizzata non appena possibile.

Le immagini dell'ottavo e ultimo episodio della terza stagione di Westworld, che è andato in onda su Sky Atlantic lunedì 4 maggio alle 03.00 (in contemporanea con gli USA) e che sarà in replica alle 21.15 in prima serata. Per cause di forza maggiore, Westworld 3 finora è andata in onda soltanto in versione originale sottotitolata (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). La versione doppiata verrà realizzata non appena possibile.

Le immagini dell'ottavo e ultimo episodio della terza stagione di Westworld, che è andato in onda su Sky Atlantic lunedì 4 maggio alle 03.00 (in contemporanea con gli USA) e che sarà in replica alle 21.15 in prima serata. Per cause di forza maggiore, Westworld 3 finora è andata in onda soltanto in versione originale sottotitolata (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). La versione doppiata verrà realizzata non appena possibile.