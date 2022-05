Westworld, Ariana DeBose nel cast

Serie TV

Nel cast principale di Westworld, ormai lo sanno anche i sassi, c'è ovviamente anche lei, Evan Rachel Wood, che nella serie tv interpreta l'androide Dolores Abernathy, la paladina del ilbero arbitrio. Nonostante la giovane età (è nata il 7 settembre del 1987), Wood ha una lunga carriera alle spalle, infatti l'abbiamo già ammirata in numerose produzioni cinematografiche e televisive, tra cui, giusto per fare alcuni titoli, S1m0ne, Thirteen - 13 anni, Correndo con le forbici in mano, The Wrestler, Ancora una volta, True Blood, Mildred Pierce. In attesa di rivederla in azione nei prossimi episodi della terza stagione della serie cult di HBO - in onda ogni lunedì alle 03.00 (in diretta con gli USA, poi in replica alle 21.15, disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV) - andiamo a scoprire com'è cambiata nel corso degli anni: scorri la gallery con le sue foto più belle.