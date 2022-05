Un cast di giovanissimi e una storia mozzafiato che certamente piacerà agli amanti delle atmosfere thriller e dei drammi adolescenziali. Benvenuti a Eden, serie tv spagnola in onda in streaming dal 6 maggio, è disponibile su Netflix ed è visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Tra gli interpreti, anche le cantanti Ana Mena e Belinda