Il sequel dello show La Cattedrale del Mare, anch'esso tratto da un romanzo omonimo di Ildefonso Falcones, è uno dei titoli televisivi di questa stagione. Gli otto episodi della nuova serie in costume con Yon González, trasmessi su Canale 5, saranno disponibili anche in streaming dal 13 maggio su Netflix, visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick