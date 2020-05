La cattedrale del mare, trama e cast della serie TV tratta dal romanzo

La cattedrale del mare, la trama

Il romanzo di Ildefonso Falçones è suddiviso in quattro parti: “Servi della gleba”, “Servi della nobiltà”, “Servi della passione” e “Servi del destino”. Allo stesso modo la serie TV è suddivisa in quattro episodi.

La trama si svolge interamente a Barcellona, nel corso del XIV secolo. Gli eventi del romanzo e della serie TV si svolgono in città, così come nei dintorni. Si racconta la vita di Arnau Stanyol, servo della gleba protagonista della trama.

Riesce a sfuggire al proprio status sociale, insieme con il padre, dando il via a una lenta scalata sociale. Riesce così a ottenere il titolo di Barone e Console del Mare. Un obiettivo raggiunto dopo anni e molte sofferenze. Mentre la Spagna si evolve e vive periodi difficilissimi, la lista di nemici di Arnau aumenta.

La sua scalata lo pone al centro di attenzioni indesiderate. Per questo motivo si ritrova nelle grinfie dell’Inquisizione. Nel corso degli anni, alle spalle dei protagonisti, si assiste alla realizzazione della Cattedrale di Santa Maria del Mar. Una gigantesca struttura alla cui realizzazione contribuisce inizialmente anche il protagonista. Passa così, nel tempo, da trasportatore di pietre a ricco banchiere finanziatore.

La cattedrale del mare, il cast

Il protagonista della serie TV è Aitor Luna, che interpreta il personaggio di Arnau Estanyol. È un attore spagnolo classe 1981. Deve la sua notorietà grazie alla serie “Los hombres de Paco”. Svariate le produzioni che lo hanno visto inserito nel cast nel corso degli anni, da “Le avventure del capitano” a “La regina del sud”.

Daniel Grao interpreta Bernat Estanyol. È un attore spagnolo classe 1976. Uno dei suoi ruoli più importanti in televisione è stata la serie “Senza identità”. Tra i suoi film di maggior impatto spicca “Julieta”, di Pedro Almodovar.

Pablo Derqui interpreta Justin Chatwin. Attore classe 1976, noto per serie come “Ventdelplà” e “Sindrome di Ulisse”, tra le altre. Michelle Jenner interpreta Mar Estanyol. Attrice spagnola classe 1986, nota per aver doppiato in Spagna Hermione Granger in Harry Potter. Tra i titoli doppiati vi è anche “La vita è bella”, che la vede prestare la voce al piccolo Giosué. Ottenne grande visibilità grazie alla serie “Los hombres de Paco”. Il suo ruolo più importante è però quello di Isabella la Cattolica nella serie “Isabel”.