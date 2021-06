Grand Hotel – Intrighi e Passioni, il cast della serie tv. FOTO

1/10 @Antena3

Commedia e mistero si mescolano in “Grand Hotel – Intrighi e Passioni”, period-drama spagnolo ambientato in un hotel deluxe di inizio secolo scorso. Per la prima volta è stato sfruttato come location di riprese l’iconico Palacio de la Magdalena, a Santander.

Le migliori serie tv da vedere a giugno