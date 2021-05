Ancora una volta il pubblico di Netflix incorona una produzione in lingua spagnola. Dal successo planetario de “ La casa di Carta ” all’apprezzata prima stagione di “Che fine ha fatto Sara?”, visibile anche su Sky Q e NOW .

Che fine ha fatto Sara?, trama e cast

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere a maggio

Incarcerato per un crimine non commesso, Alex ha vissuto gli anni di reclusione con un solo obiettivo: scoprire chi ha ucciso sua sorella Sara. Ha un nome chiaro in mente, quello di Rodolfo Lazcano, verso il quale cova un profondo senso di vendetta.

Un sentimento che si espande anche alla sua famiglia, che lo ha accusato di omicidio, per il quale è finito in carcere. Gli hanno rubato la vita e sua sorella. Ora non gli resta altro che lottare per rendere giustizia alla sua memoria.

Le cose però si complicano, portando alla luce verità scomode. E se Rodolfo fosse innocente? Un dubbio che viene instillato in lui da Elisa, figlia minore dei Lazcano, che Alex inizia a frequentare. Qualcuno potrebbe essersi mosso nell’ombra per tutto questo tempo, tenendo ben celato il proprio nome.

Il protagonista è Manolo Cardona, noto ai fan di “Narcos” e “Reign”. Interpreta il personaggio di Alex Guzman. Ecco il resto del cast:

Luis Roberto Guzman: Lorenzo

Claudia Ramirez: Mariana

Carolina Miranda: Elisa

Gines Garcia Millan: Cesar

Eugenio Siller: José Maria “JM”

Alejandro Nones: Rodolfo

Ximena Lamadrid: Sara

Che fine ha fatto Sara?, le anticipazioni della seconda stagione

Il trailer sottolinea come il personaggio di Sara potesse essere ben differente da quella che era l’immagine che Alex aveva di lei. L’uomo spiega: “Ho scoperto cose sul suo passato”. Elisa però lo ammonisce: “Se cerchi vendetta, scava due tombe”.

La trama si infittisce con l’introduzione di un personaggio misterioso, Nicandro. Di lui si sa ancora poco, se non che era presente quando la giovane ha perso la vita. La sinossi ufficiale spiega come Alex debba fronteggiare la scoperta della vera personalità della sorella. Un cadavere misterioso, inoltre, sepolto nel suo patio, potrebbe farlo tornare in carcere da un momento all’altro. Non ha altra scelta che continuare a mettere insieme tutti i pezzi di quest’assurda storia.