Will & Grace, la reunion di Sean Hayes ed Eric McCormack

Giovedì 27 maggio alle 9.00, in prima tv per l'Italia, su Sky Atlantic, on demand e in streaming su NOW sarà disponibile l'evento che milioni di fan stavano aspettando da più di un anno, l'attesissima reunion di FRIENDS (in versione originale sottotitolata)!! Tante le guest star che faranno compagnia ai sei amici per antonomasia del piccolo schermo: ecco chi ci sarà

Habemus reunion di FRIENDS! Finalmente è arrivato il momento di rivedere insieme Rachel, Ross, Monica, Joey, Phoebe e Chandler: prepariamo i fazzoletti! Scherzi a parte, l'evento sarà disponibile, in prima tv per l'Italia, giovedì 27 maggio alle 9.00 (in contemporanea con gli USA, dunque in versione originale sottotitolata) su Sky Atlantic, on demand e in streaming su NOW. La sera, alle 21.15 arriverà poi la versione doppiata in italiano, su sky Atlantic e su Sky Uno.