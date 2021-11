The Big Bang Theory, reunion di Sheldon Cooper e Howard Wolowitz

Jim Parsons e Simon Helberg di nuovo sul set insieme per una puntata speciale della stagione in corso della serie prequel di Lorre e Prady in onda il prossimo 18 novembre sulla CBS Condividi

Una serata speciale per gli spettatori di Young Sheldon, serie prequel di “The Big Bang Theory”: uno straordinario incontro sta per arricchire la quinta stagione, molto atteso dai fan di entrambi gli show. Sheldon Cooper e Howard Wolowitz, personaggi amatissimi della serie di culto di Lorre e Prady, si rincontreranno in uno dei prossimi episodi, nello specifico, nella puntata che andrà in onda sull'emittente CBS il prossimo 18 novembre.



Helberg, guest star del cast originale approfondimento The Big Bang Theory, Jim Parsons ha spiegato il suo addio allo show I cultori di The Big Bang Theory, una delle serie tv più amate dal pubblico dei Duemila, avranno già segnato la data dell'incontro, annunciato, tra Jim Parsons e Simon Helberg. I due attori si ritroveranno insieme nel prequel Young Sheldon per dare vita a una puntata che resterà nel cuore degli appassionati dello show andato in onda per dodici stagioni, dal 2007 al 2019.

La storica reunion è stata anticipata da un promo della quinta stagione, con riferimento all'episodio numero sette intitolato "Un'introduzione all'ingegneria e una goccia di gel per capelli", che racconterà gli inizi della relazione tra il protagonista e l'ingegneria. Negli States, saranno trasmesse nella stessa serata gli episodi sei e sette della stagione in corso. Gli spettatori di Young Sheldon sanno che i creatori del prequel amano inserire nelle nuove puntate delle incursioni dei protagonisti del cast originale. In quest'ottica non sorprendono gli easter egg, i richiami e i prestiti dalla storyline della serie madre. Simon Helberg è solo l'ultima delle guest star ad occupare il set del nuovo show: prima di lui c'era stato un cameo con Kaley Cuoco, l'interprete di Penny, e Mayim Bialik, interprete di Amy.