Young Sheldon, la serie è stata rinnovata per altre tre stagioni

È il 24 settembre 2007 quando The Big Bang Theory fa il suo debutto negli Stati Uniti d’America; a quasi quattordici anni di distanza l’iconico personaggio portato al successo da Jim Parsons , classe 1973 , continua a riscuotere consensi straordinari.

Iain Armitage , classe 2008, continuerà a rivestire i panni di Sheldon Cooper. Il magazine ha rilanciato la decisione della CBS di rinnovare la serie fino alla stagione televisiva 2023/2024; l’ultimo rinnovo fu nel febbraio del 2019 per altre due stagioni.

The Big Bang Theory, Mayim Bialik davanti al quadro della serie TV

Young Sheldon, il rinnovo

Deadline ha poi riportato le dichiarazioni di Kelly Kahl, CBS Entertainment President, riguardanti il grande successo di Young Sheldon e la decisione di continuare a raccontare le divertenti avventure del protagonista: “L’umorismo, il calore e il cuore caratterizzanti la famiglia Cooper rappresentano un innegabile attesa per milioni di fan che si sintonizzano ogni settimana".

Kelly Kahl si è detta poi curiosa di conoscere le nuove vicissitudini della famiglia che al momento ha fatto divertire il pubblico con quattro stagioni: “Siamo entusiasti di vedere cosa avranno in serbo le prossime tre stagioni per uno Sheldon appena più grande e per tutti i membri della famiglia Cooper”.